Гороскоп на 17 січня: Тельцям варто відпочити, а Дівам — провести час із сім’єю

Астрологічний прогноз цього понеділка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Чудовий день для тих, хто працює на виробництві. Ваш оклад перегляне начальство, не виключено збільшення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці, зірки передбачили чудовий день. Викиньте з голови всі проблеми та турботи та присвятіть час відпочинку на природі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Прекрасний день для розслаблення, медитації та відвідування храму. Але це лише у тому випадку, якщо ви не працюєте. Близнюкам рекомендується провести інвентаризацію думок та планів.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки кажуть, що сьогоднішня доба ідеальна для відвідування культурно-розважальних заходів. Якщо у вас немає бажання спілкуватися з малознайомими людьми, організуйте подорож на природу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Гороскоп рекомендує Леву бути менш честолюбним та впертим. Знижуйте амбіції, якщо хочете досягти успіху.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Проведіть сьогодні у компанії улюблених сім'янинів. Прислухайтеся до прохань своїх родичів та постарайтеся допомогти у реалізації їхніх планів.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Якщо Терези будуть трішки скромнішими в бажаннях, то вони здійсняться. Вдалим буде відрядження, якщо дотримуватися чіткого графіка та не поспішати додому.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей день можна назвати днем розв'язання чужих проблем — сьогодні ви не зможете відмовити своїм знайомим і допоможете кожному, хто звернеться з проханням. Зірки схвалюють ваші принципи, але намагайтеся не скасовувати запланованих справ.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні Стрільцеві потрібно займатися лише тим, що приносить моральне задоволення. Ви самі помітите, як сприятливо впливає на настрій та здоров’я улюблена справа.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви нарешті розберетеся з побутовими питаннями і легко досягнете бажаного результату. Але залиште час спілкування з родичами.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні деяким представникам вашого знаку доведеться стати миротворцями. Заспокойте буркотливих друзів, помиріть родичів, що посварилися, поговоріть з роздратованими сусідами.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні зірки обіцяють добрий та добрий день. Головне, не думати про дрібні невдачі та побутові проблеми. Пообідній час присвятіть творчій діяльності та підключіть до процесу сім'янинів.

Січень 2022 року продовжує робити багато сюрпризів, при цьому багато з них приємні. Кому обіцяють позитивні зміни в житті цього тижня згідно з розкладом карт Таро — дивіться у нашому матеріалі.

Що б вам не обіцяли нічні світила, кумедні анекдоти від "Телеграфа" завжди піднімуть настрій!