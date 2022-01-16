А чим найлегше довести людину до сліз? — Сміхом: позитивні жарти, які подарують відмінний настрій

Нехай ваш день буде наповнений позитивом із нашими анекдотами

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей зимовий день! "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

Перестаратися — це коли кількість випитого робить дівчину настільки красивою, що ти стаєш її негідним.

Жахливіше, ніж чоловік, що засинає відразу після сексу, може бути тільки жінка, що засинає під час сексу.

Надувна жінка це добре. Набридла? Корок витяг і та здулася. А справжній жінці тільки скажи, що вона набридла. Відразу надується.

- І навіщо Феміді ваги? - Як навіщо? Зважувати підношення. Яка сторона піднесе більше, та й права. А пов’язка на очах — щоб потім стверджувати, що жодних дарів вона не бачила. Очевидно!

Як кажуть досвідчені кулінари: - Ми і на вас приправу знайдемо!

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.