Гороскоп Таро на тиждень: Скорпіонів можуть обдурити, а Тельці нарешті відпустять тяготи

Прислухайтесь до своєї інтуїції, вона не підведе

Січень 2022 року продовжує приносити багато сюрпризів, при цьому більшості людей карти Таро пророкують позитивні зміни.

"Телеграф" склав гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 10 по 16 січня 2022 року включно.

Ось такі карти випали цього тижня

Овен — Правосуддя

Карта "Справедливість" означає дію. Це може бути як пожинання плодів своєї праці, так і налагодження балансу робочого та особистого життя. Ви можете відчути внутрішній стимул, що мотивуватиме Вас на позитивні зміни.

Телець — Суд

Це карта позбавлення. Можливо, найближчими днями Вам вдасться скинути з себе тяготи певної ситуації, проблеми або навіть відносин, внутрішньо оновитися і досягти гармонії між серцем і розумом.

Близнюки — перевернутий Туз кубків

У Вас найближчий тиждень пройде під знаком брехні та нестабільності. У Вас будуть проблеми з проявом почуттів, у той час як егоїзм може бути надмірним. Постарайтеся не вдаватися до маніпуляцій щодо близьких.

Рак — перевернута Шістка мечів

Найближчого тижня Вам не залишиться нічого іншого, як поглянути на існуючу проблему під іншим кутом і нарешті взятися за її вирішення, оскільки можливості уникнути її вже не буде. Є ї інакше тлумачення — ця карта може пророкувати зізнання у коханні.

Лев — Король мечів

Досвід, рішучість та дотепність допоможуть Вам досягти своїх цілей цього тижня. Будьте готові до випробування розуму.

Діва — перевернута Дев’ятка мечів

Запасіться терпінням і вірою, найближчим часом все обернеться на краще. У цьому положенні карта передбачає закінчення кризи.

Терези — Туз пентаклів

Ви отримаєте реальний результат своїх знань та досвіду. Можливо, це буде зміна роботи, премія чи просто почуття внутрішнього задоволення, — тиждень у будь-якому разі вийде дуже сприятливим.

Скорпіон — перевернута Шістка пентаклів

У цьому положенні картка вказує на можливі фінансові проблеми та махінації у майбутньому. Ви можете не отримати того, чого заслуговуєте, потрапити у пастку обману або втратити премію.

Стрілець — Самітник

Найближчим часом Ваш внутрішній голос або хтось знайомий дасть Вам важливу пораду. Прислухайтеся до неї і впевнено йдіть до своєї мети, у Вас все вийде.

Козеріг — П’ятірка жезлів

Ця карта вказує на конфлікти та суперечки, які можуть виникнути через розбіжність думок і викликати в результаті зміни. Будьте готові постояти за себе як удома, так і на роботі.

Водолій — перевернута Четвірка жезлів

Найближчими днями Ви можете нарешті завершити справу, над якою працювали довгий час, та відпочивати, насолоджуватися щастям та гармонією.

Риби — Блазень

Цього тижня Вам може випасти сприятлива нагода, шанс змінити щось у житті на краще. Прислухайтеся до інтуїції і не бійтеся.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" склав грошовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2022 рік.