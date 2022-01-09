Гороскоп Таро на неделю: Скорпионов могут обмануть, а Тельцы наконец отпустят тяготы

Прислушивайтесь к своей интуиции, она не подведет

Январь 2022 года продолжает преподносить много сюрпризов, при этом многие из них приятны, — большинству карты Таро пророчат позитивные перемены.

"Телеграф" составил гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 10 по 16 января 2022 года включительно.

Вот такие карты выпали на этой неделе

Овен — Правосудие

Карта "Справедливость" означает действие. Это может быть как пожинание плодов своих трудов, так и налаживание баланса рабочей и личной жизни. На неделе Вы можете почувствовать внутренний стимул, мотивирующий Вас на положительные изменения.

Телец — Суд

Это карта избавления. Возможно, в ближайшие дни у Вас получится сбросить с себя тяготы определенной ситуации, проблемы или даже отношений, внутренне обновиться и достичь гармонии между сердцем и разумом.

Близнецы — перевернутый Туз кубков

У Вас ближайшая неделя пройдет под знаком лжи и нестабильности. У Вас будут проблемы с проявлением чувств, зато эгоизма может быть сверх меры. Постарайтесь не вдаваться в манипуляции в отношении близких.

Рак — перевернутая Шестерка мечей

В ближайшую неделю Вам не останется ничего другого, как взглянуть на существующую проблему под другим углом и наконец взяться за ее решение, поскольку возможности уйти от нее уже не будет. По другому толкованию эта карта может пророчить признание в любви.

Лев — Король мечей

Опыт, решительность и остроумие помогут Вам добиться своих целей на этой неделе. Будьте готовы к испытанию ума.

Дева — перевернутая Девятка мечей

Запаситесь терпением и верой, в ближайшее время все обернется к лучшему. В этом положении карта предсказывает окончание кризиса.

Весы — Туз пентаклей

Вы почувствуете плоды своих знаний и опыта, и получите реальный результат. Возможно, это будет смена работы, премия или просто чувство внутреннего удовлетворения, — неделя в любом случае выйдет очень благоприятной.

Скорпион — перевернутая Шестерка пентаклей

В этом положении карта указывает на возможные финансовые проблемы и махинации в будущем. Вы можете не получить того, чего заслуживаете, попасться на чей-то обман или лишиться премии.

Стрелец — Отшельник

В ближайшее время Ваш внутренний голос или кто-то знакомый даст Вам важный совет. Прислушайтесь к нему и уверенно идите к своей цели, — у Вас всё получится.

Козерог — Пятерка жезлов

Эта карта указывает на конфликты и споры, которые могут возникнуть из-за расхожести мнений и вызвать в итоге перемены. Будьте готовы постоять за себя как дома, так и на работе.

Водолей — перевернутая Четверка жезлов

В ближайшие дни Вы можете наконец завершить дело, над которым работали долгое время, и отдыхать, наслаждаться счастьем и гармонией.

Рыбы — Шут

На этой неделе Вам может выпасть благоприятная возможность, шанс изменить что-то в жизни к лучшему. Прислушивайтесь к интуиции и не робейте.

Напомним, ранее "Телеграф" составлял денежный гороскоп для всех знаков Зодиака на 2022 год.