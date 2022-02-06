Гороскоп на 6 лютого: Скорпіонам треба остепенитись, а Дівам — провести день на природі
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День підходить для активного відпочинку та реалізацій давніх планів
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сприятливий день для відпочинку, особливо після кропіткої роботи у попередні дні.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Є можливість познайомитися з людиною, яка стане вашим провідником до успіху.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Близнюкам сьогодні потрібно постаратися не вплутуватися в конфлікти, особливо через критику людей. Не проявляйте негативу, щоб уберегтися від не дуже приємних наслідків.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ракам необхідно бути обережнішими у фінансових справах. Астрологи радять сьогодні не ризикувати.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогодні розслабитись не вдасться. День ідеально підходить для розв'язання найважливіших проблем.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Цю неділю астрологи радять провести на природі. Навіть найпростіша прогулянка на свіжому повітрі буде якраз.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Забудьте про проблеми та намагайтеся не псувати собі настрій поганими думками. День підходить для реалізації давніх цілей.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіонам сьогодні потрібно у всьому дотримуватися обережності. Рутина та відпочинок — ваш план в цю неділю.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Хороший день для обновлення стилю. Якщо не поспішати, справи просунуться набагато швидше.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні ви можете стати комусь прикладом для наслідування. Гарний день для спілкування, кохання.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Ця неділя більше підходить для домашніх справ. Фортуна піде тільки за сміливими Водоліями, які не бояться проявляти себе та свою внутрішню силу.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Не відступайте від своїх принципів. Стережіться недоброзичливців і людей, зациклених тільки на собі.
Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступає в силу покровительство Чорного Водяного Тигра. Кому пощастить із грошима в останньому місяці зими – дізнайтесь у нашому матеріалі. Але пам’ятайте, що б вам не передбачили астрологи, смішні жарти від "Телеграфу" не залишать місця смутку!
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