Гороскоп на 6 лютого: Скорпіонам треба остепенитись, а Дівам — провести день на природі

День підходить для активного відпочинку та реалізацій давніх планів

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сприятливий день для відпочинку, особливо після кропіткої роботи у попередні дні.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Є можливість познайомитися з людиною, яка стане вашим провідником до успіху.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам сьогодні потрібно постаратися не вплутуватися в конфлікти, особливо через критику людей. Не проявляйте негативу, щоб уберегтися від не дуже приємних наслідків.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам необхідно бути обережнішими у фінансових справах. Астрологи радять сьогодні не ризикувати.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні розслабитись не вдасться. День ідеально підходить для розв'язання найважливіших проблем.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цю неділю астрологи радять провести на природі. Навіть найпростіша прогулянка на свіжому повітрі буде якраз.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Забудьте про проблеми та намагайтеся не псувати собі настрій поганими думками. День підходить для реалізації давніх цілей.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам сьогодні потрібно у всьому дотримуватися обережності. Рутина та відпочинок — ваш план в цю неділю.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Хороший день для обновлення стилю. Якщо не поспішати, справи просунуться набагато швидше.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви можете стати комусь прикладом для наслідування. Гарний день для спілкування, кохання.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ця неділя більше підходить для домашніх справ. Фортуна піде тільки за сміливими Водоліями, які не бояться проявляти себе та свою внутрішню силу.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не відступайте від своїх принципів. Стережіться недоброзичливців і людей, зациклених тільки на собі.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступає в силу покровительство Чорного Водяного Тигра. Кому пощастить із грошима в останньому місяці зими – дізнайтесь у нашому матеріалі. Але пам’ятайте, що б вам не передбачили астрологи, смішні жарти від "Телеграфу" не залишать місця смутку!