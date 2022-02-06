Гороскоп на 6 февраля: Скорпионам нужно остепениться, а Девам - провести день на природе

День подходит для активного отдыха и реализаций давних планов

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятный день для отдыха, особенно после кропотливой работы в предыдущие дни.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Есть вероятность познакомиться с человеком, который станет вашим проводником к успеху.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам сегодня нужно постараться не ввязываться в конфликты, особенно из-за критики окружающих людей. Не проявляйте негатив, чтобы уберечься от не очень приятных последствий.

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Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам необходимо быть осторожнее в денежных делах. Астрологи советуют сегодня не рисковать.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня расслабиться не удастся. День идеально подходит для решений самых важных проблем.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Это воскресенье астрологи советуют провести на природе. Даже самая простая прогулка на свежем воздухе будет в самый раз.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Забудьте о проблемах и старайтесь не портить себе настроение плохими мыслями. День подходит для реализации давних целей.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам сегодня нужно во всем соблюдать осторожность. Рутина и отдых — ваш план в это воскресенье.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Хороший день для обновления стиля. Если не торопиться, дела продвинутся намного быстрее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете стать кому-то примеров для подражания. Хороший день для общения, любви.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Это воскресенье больше подходит для домашних дел. Фортуна последует только за смелыми Водолеями, которые не бояться проявлять себя и свою внутреннюю силу.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не отступайте от собственных принципов. Остерегайтесь недоброжелателей и людей, зацикленных только на себе.

Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступает в силу покровительство Черного Водяного Тигра. Кому повезёт с деньгами в последнем месяце зимы — узнайте в нашем материале. Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, уморительные шутки от "Телеграфа" не оставят места грусти!