Утро наступит в любом случае - даже если ты забудешь завести будильник: эти шутки настроят на позитив на весь день

Забавные анекдоты для хорошего настроения в это утро

Чтобы вы не печалились в это холодное февральское утро, "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

Отношения на расстоянии хороши тем, что ты почти всегда знаешь, что не беременна.

Даже если прийти на пляж в первый летний день, там будет дед, который уже загорел почти до хруста.

Такая погода, что хочется курить за школой, прогуливая уроки. Но тебе 35, ты не куришь, и пора варить гречку на работу.

Если долго забывать купить новую зубную пасту, то пустого тюбика хватит как минимум на неделю.

- Вы говорите, что это чистая шерсть, а на бирке написано: хлопок! - А мы так моль обманываем.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о диетах, вам сюда.