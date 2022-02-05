Ранок настане у будь-якому випадку — навіть якщо ти забудеш завести будильник: ці жарти налаштують на позитив на весь день

Щоб ви не засмучувалися цього холодного лютневого ранку, "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

Стосунки на відстані хороші тим, що майже завжди знаєш, що не вагітна.

Навіть якщо прийти на пляж першого літнього дня, там буде дід, який уже засмагнув майже до хрускоту.

Така погода, що хочеться курити за школою, прогулюючи уроки. Але тобі 35, ти не куриш, і настав час варити гречку на роботу.

Якщо довго забувати купити нову зубну пасту, то порожнього тюбика вистачить щонайменше на тиждень.

- Ви кажете, що це чиста шерсть, а на бирці написано: бавовна! - А ми так моль обманюємо.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дієти, вам сюди.