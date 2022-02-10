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Гороскоп на 10 лютого: Раки можуть зайнятися творчістю, а Дівам потрібно зосередитися на роботі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 10 лютого
Гороскоп на 10 лютого

Астрологічний прогноз цього четверга

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни, ця доба підходить для ділового спілкування. Але розмовляйте тільки на робочі теми та не піддавайтеся співрозмовникам, які намагаються "розвести" вас на одкровення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тільцю можна братися за будь-які починання. Успіх вже на порозі, не відпускайте віжки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні ви перевернете себе, впевнено хапатиметеся за будь-яку роботу, що дасть позитивний результат у фінансовій сфері.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раку потрібно залишити складні справи, а зробити акцент на творчості чи улюбленому хобі. Це допоможе відволіктися, а також приведе до рівноваги ваш емоційний стан.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Леви, сьогоднішній день ідеальний для поїздок – подорожі допоможуть відволіктися від турбот. Якщо у вас немає можливості змінити ситуацію, займіться творчістю.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

На вас чекає досить складний день. Зосередьтеся на службових справах і намагайтеся не відволікатися на прохання оточуючих

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День вдалий для комерційної діяльності. Але не переживайте, якщо у вас немає таланту продавця – сьогодні можна побути посередником чи прорекламувати чиїсь товари.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Гороскоп обіцяє Скорпіонові масу перетворень у робочому житті. На багатьох чекає зміна служби за своїм бажанням, а когось скорочення.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Як би не складалися обставини, сьогодні вам потрібно залишатися оптимістом та бути трохи пофігістом. Сьогодні можливі проблеми різного плану, вирішуйте їх неупереджено.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви почуватиметеся комфортно в будь-якій компанії. Але тримайтеся якомога далі від лестощів і байдужих людей — ці відносини навряд чи переростуть у дружні.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогоднішній день названо днем позбавлення від непотрібних контактів. Скоротіть спілкування з пліткарями, і не підтримуйте стосунки з лицемірами.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Риби, сьогодні ви матимете багато приводів для радості. Комусь вдасться налагодити стосунки з босом, а хтось дізнається про великий виграш у лотерею. Але зірки радять не афішувати успіхів.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого набув чинності Чорний Водяний Тигр. Кого чекає море радості в найкоротшому місяці року згідно з розкладом карт Таро — дізнайтесь у нашому матеріалі. Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!

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