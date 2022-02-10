Гороскоп на 10 февраля: Раки могут заняться творчеством, а Девам нужно сосредоточится на работе

Астрологический прогноз на этот четверг

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны, эти сутки подходят для делового общения. Но разговаривайте только на рабочие темы и не поддавайтесь собеседникам, которые пытаются "развести" вас на откровения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцу можно браться за любые начинания. Успех уже на пороге, не отпускайте вожжи.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня вы превзойдете себя, будете уверенно хвататься за любую работу, что даст положительный результат в финансовой сфере.

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Рак (22 июня — 22 июля)

Раку нужно оставить сложные дела, а сделать акцент на творчестве или любимом хобби. Это поможет отвлечься, а также приведет в равновесие ваше эмоциональное состояние.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львы, сегодняшний день идеален для поездок — путешествия помогут отвлечься от забот. Если у вас нет возможности сменить обстановку, займитесь творчеством.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вас ждет довольно сложный день. Сосредоточьтесь на служебных делах и старайтесь не отвлекаться на просьбы окружающих

Весы (24 сентября — 23 октября)

День хорош для коммерческой деятельности. Но не переживайте, если у вас нет таланта продавца — сегодня можно побыть посредником или прорекламировать чьи-то товары.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп обещает Скорпиону массу преобразований в рабочей жизни. Многих ждет смена службы по своему желанию, а кого-то сокращение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Как бы не складывались обстоятельства, сегодня вам нужно оставаться оптимистом и быть немного пофигистом. Сегодня возможны проблемы самого разного плана, решайте их беспристрастно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы будете чувствовать себя комфортно в любой компании. Но держитесь подальше от льстивых и двуличных людей — эти отношения вряд ли перерастут в дружеские.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодняшний день назван днем избавления от ненужных контактов. Сократите общение со сплетниками, и не поддерживайте отношения с лицемерами.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбы, сегодня у вас будет много поводов для радости. Кому-то удастся наладить отношения с боссом, а кто-то узнает о крупном выигрыше в лотерею. Но звезды советуют не афишировать успехи.

Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Кого ждет море радости в самом коротком месяце года согласно раскладу карт Таро — узнайте в нашем материале. Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!