Иногда хочется взять всё и бросить. Только где взять? Позитивная подборка шуток

В ресторане официант подходит к столику:

- Вы готовы сделать заказ? Напомню вам, что дети сегодня у нас едят бесплатно.

- А-а! Тогда мне и жене по стакану воды, а ребенку три супа из акульих плавников, три салата с трюфелями, три лобстера в чесночном соусе, и бутылку Шато Де Талю 1969 года…