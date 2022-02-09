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Иногда хочется взять всё и бросить. Только где взять? Позитивная подборка шуток

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Иногда хочется взять всё и бросить. Только где взять? Позитивная подборка шуток

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими новыми шутками.

Будьте весь день на позитивной ноте! "Телеграф" делится порцией забавных анекдотов и шуток, прочитав которые вы будете смеяться до слез.

Каковы последствия кипячения креветок в чайнике?

Пельмени будут пахнуть рыбой.

- Батюшка, благослови не поститься.

- Не постись… Всё равно твои посты никто не читает.

В ресторане официант подходит к столику:

- Вы готовы сделать заказ? Напомню вам, что дети сегодня у нас едят бесплатно.

- А-а! Тогда мне и жене по стакану воды, а ребенку три супа из акульих плавников, три салата с трюфелями, три лобстера в чесночном соусе, и бутылку Шато Де Талю 1969 года…

- Доктор, я каждый день хожу в магазин за водкой.

Скажите, я шопоголик?

Если вы обладаете отличным чувством юмора, то анекдоты о стоматологах обязательно подарят вам хорошее настроение.

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