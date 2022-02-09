Иногда хочется взять всё и бросить. Только где взять? Позитивная подборка шуток
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Будьте весь день на позитивной ноте! "Телеграф" делится порцией забавных анекдотов и шуток, прочитав которые вы будете смеяться до слез.
Каковы последствия кипячения креветок в чайнике?
Пельмени будут пахнуть рыбой.
- Батюшка, благослови не поститься.
- Не постись… Всё равно твои посты никто не читает.
В ресторане официант подходит к столику:
- Вы готовы сделать заказ? Напомню вам, что дети сегодня у нас едят бесплатно.
- А-а! Тогда мне и жене по стакану воды, а ребенку три супа из акульих плавников, три салата с трюфелями, три лобстера в чесночном соусе, и бутылку Шато Де Талю 1969 года…
- Доктор, я каждый день хожу в магазин за водкой.
Скажите, я шопоголик?
Если вы обладаете отличным чувством юмора, то анекдоты о стоматологах обязательно подарят вам хорошее настроение.