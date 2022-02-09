Іноді хочеться взяти все та кинути. Тільки де взяти? Позитивна добірка жартів

Син до батьків:

— Все! Ви мене дістали! Я йду з дому! Мене чекає вільне життя, гулянки з друзями та сотні гарних незайманок! І не смійте мене зупиняти!

Батько:

— Сину, стій!

— Я ж сказав! Не смійте мене зупиняти!

— Та ні, підожди лише хвилинку! Я йду з тобою!