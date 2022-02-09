Іноді хочеться взяти все та кинути. Тільки де взяти? Позитивна добірка жартів
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Будьте весь день на позитивній ноті! "Телеграф" ділиться порцією кумедних анекдотів та жартів, прочитавши які, ви будете сміятися до сліз.
В ліфті, на останньому поверсі:
— Вниз?
— НІ, блін, вбік!
49% несчасних випадків відбувається після слів: "дивись як я можу"
решта 51%: "фігня… дивись як треба".
Розмова двох в КПЗ після п'яної бійки:
— Я тобі казав — ми монашку віддубасили, а ти "Бетмена, бетмена"
Ситуація… Маніяк забігає в автобус…
Маніяк:
– Зараз усіх згвалтую!
Дівчина:
– Ну хоч літніх не чіпайте!
Бабця:
– Будь мужиком! Сказав всіх – отже всіх!
Дружина каже своєму чоловікові:
— Сьогодні мою маму нарешті виписують з лікарні після отруєння.
Чоловік (про себе):
— Так, сучасна токсикологія дуже зробила крок вперед. Рецепти, які дісталися мені від діда, вже не такі ефективні …
Син до батьків:
— Все! Ви мене дістали! Я йду з дому! Мене чекає вільне життя, гулянки з друзями та сотні гарних незайманок! І не смійте мене зупиняти!
Батько:
— Сину, стій!
— Я ж сказав! Не смійте мене зупиняти!
— Та ні, підожди лише хвилинку! Я йду з тобою!
- Лікарю, я щодня ходжу в магазин за горілкою.
Скажіть, я шопоголік?
Якщо ви маєте відмінне почуття гумору, то анекдоти про стоматологів обов’язково подарують вам гарний настрій.