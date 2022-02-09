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Іноді хочеться взяти все та кинути. Тільки де взяти? Позитивна добірка жартів

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Іноді хочеться взяти все та кинути. Тільки де взяти? Позитивна добірка жартів

Нехай ваш день буде наповнений позитивом із нашими новими жартами.

Будьте весь день на позитивній ноті! "Телеграф" ділиться порцією кумедних анекдотів та жартів, прочитавши які, ви будете сміятися до сліз.

В ліфті, на останньому поверсі:

— Вниз?

— НІ, блін, вбік!

49% несчасних випадків відбувається після слів: "дивись як я можу"

решта 51%: "фігня… дивись як треба".

Розмова двох в КПЗ після п'яної бійки:

— Я тобі казав — ми монашку віддубасили, а ти "Бетмена, бетмена"

Ситуація… Маніяк забігає в автобус…

Маніяк:

– Зараз усіх згвалтую!

Дівчина:

– Ну хоч літніх не чіпайте!

Бабця:

– Будь мужиком! Сказав всіх – отже всіх!

Дружина каже своєму чоловікові:

— Сьогодні мою маму нарешті виписують з лікарні після отруєння.

Чоловік (про себе):

— Так, сучасна токсикологія дуже зробила крок вперед. Рецепти, які дісталися мені від діда, вже не такі ефективні …

Син до батьків:

— Все! Ви мене дістали! Я йду з дому! Мене чекає вільне життя, гулянки з друзями та сотні гарних незайманок! І не смійте мене зупиняти!

Батько:

— Сину, стій!

— Я ж сказав! Не смійте мене зупиняти!

— Та ні, підожди лише хвилинку! Я йду з тобою!

- Лікарю, я щодня ходжу в магазин за горілкою.

Скажіть, я шопоголік?

Якщо ви маєте відмінне почуття гумору, то анекдоти про стоматологів обов’язково подарують вам гарний настрій.

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