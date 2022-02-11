Рус

Пять найбільш марнотратних знаків Зодіаку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
20
У них найменше шансів стати мільйонерами
У них найменше шансів стати мільйонерами

Деякі просто не вміють правильно поводитися з грошима

Деякі з представників астрологічного кола створені для заробляння та примноження грошей. Такі люди дуже ощадливі, тому мають більше шансів досягти фінансових успіхів. Інші ж відомі своїм невмінням грамотно розпоряджатися грошима.

Астрологи назвали п’ятірку найбільш марнотратних знаків Зодіаку — це Стрільці, Терези, Близнюки, Водолії та Риби, пише Ukr.Media.

Стрільці

Стрільці знають, як добре заробляти, але зовсім не вміють розпоряджатися грошима. Вони люблять витрачатися на різні дорогі дрібнички, а от відкладати гроші не стануть.

Терези

Терези дуже творчі натури. Віддаючи перевагу духовному розвитку, за матеріальною стороною життя вони не стежать. Правда, Терези дуже люблять жити "напоказ", тому можуть навіть голодувати заради чергової модної сумочки або останньої версії iPhone.

Близнюки

У плані грошей дуже везучі знаки. Однак утримати заощадження їм дуже нелегко. Також є місце азартним іграм. За такого підходу до життя статус мільйонера їм не світить.

Водолії

Водолії дуже цінують свій час і особисту свободу, тому будуть згодні на мінімальний заробіток аби не займатися тяжкою роботою. Вони вірять, що доля все одно дасть їм шанс отримати більше грошей. Зазвичай так і відбувається. Вони вміють жити краще за інших, проте статус мільйонера їм навіть і не сниться.

Риби

Риби — той зодіакальний знак, який звик витати в хмарах і чекати на диво. Живучи в ілюзіях вони втрачають хороші можливості покращити свій фінансовий стан, а отримавши величезну суму грошей, просто не знають, що з нею робити. Про інвестиції вони навіть не замислюються.

Раніше астрологи назвали наймеркантильніших жінок за знаком Зодіаку, які заводять стосунки лише заради грошей.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
Протесту МЗС з приводу спроби морської блокади недостатньо
Політика
Росія відмовилася від блокади Азовського моря, але цього замало: експерт розповів, чим відповісти Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Протесту МЗС з приводу спроби морської блокади недостатньо
Росія відмовилася від блокади Азовського моря, але цього замало: експерт розповів, чим відповісти Україні
Дата публікації
Категорія
Владислав Гераскевич та Каміла Валієва
Потужний вчинок українця та допінговий кошмар Росії: як пройшов 7-й день на Олімпіаді
Дата публікації
Категорія
Спадкоємці Геннадія Кернеса. Колаж "Телеграфу"
Одна невістка померла, друга – оскандалилася, а дружина розпродає майно: чим спадкоємці Кернеса займаються після його смерті
Дата публікації
Категорія
Танцюристу зі Львова було всього 22 роки
Змило хвилею й понесло в океан: танцюрист з України трагічно загинув у Португалії (фото)
Дата публікації
Категорія
З’явилися дані про жертву ДТП з авто Ярославського
Скандал із Ярославським: стало відомо, кого задавив кортеж бізнесмена