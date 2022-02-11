Пять найбільш марнотратних знаків Зодіаку

Деякі просто не вміють правильно поводитися з грошима

Деякі з представників астрологічного кола створені для заробляння та примноження грошей. Такі люди дуже ощадливі, тому мають більше шансів досягти фінансових успіхів. Інші ж відомі своїм невмінням грамотно розпоряджатися грошима.

Астрологи назвали п’ятірку найбільш марнотратних знаків Зодіаку — це Стрільці, Терези, Близнюки, Водолії та Риби, пише Ukr.Media.

Стрільці

Стрільці знають, як добре заробляти, але зовсім не вміють розпоряджатися грошима. Вони люблять витрачатися на різні дорогі дрібнички, а от відкладати гроші не стануть.

Терези

Терези дуже творчі натури. Віддаючи перевагу духовному розвитку, за матеріальною стороною життя вони не стежать. Правда, Терези дуже люблять жити "напоказ", тому можуть навіть голодувати заради чергової модної сумочки або останньої версії iPhone.

Близнюки

У плані грошей дуже везучі знаки. Однак утримати заощадження їм дуже нелегко. Також є місце азартним іграм. За такого підходу до життя статус мільйонера їм не світить.

Водолії

Водолії дуже цінують свій час і особисту свободу, тому будуть згодні на мінімальний заробіток аби не займатися тяжкою роботою. Вони вірять, що доля все одно дасть їм шанс отримати більше грошей. Зазвичай так і відбувається. Вони вміють жити краще за інших, проте статус мільйонера їм навіть і не сниться.

Риби

Риби — той зодіакальний знак, який звик витати в хмарах і чекати на диво. Живучи в ілюзіях вони втрачають хороші можливості покращити свій фінансовий стан, а отримавши величезну суму грошей, просто не знають, що з нею робити. Про інвестиції вони навіть не замислюються.

Раніше астрологи назвали наймеркантильніших жінок за знаком Зодіаку, які заводять стосунки лише заради грошей.