Астролог обнадіяла українців прогнозом щодо війни з росією
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Експерт заявила, що найближчі події розвиватимуться на користь України
Астролог Ольга Медвецька розповіла, що 3 червня завершилась дія ретроградного Меркурія. Це означає, що з цього дня планета почне набирати швидкість у прямому русі, що обіцяє деякі зміни на фронті на користь України.
У себе в Інстаграмі експерт зазначила, що найближчими днями почнуть "розморожуватися" реальні поставки зброї, а розмови про доцільність такої підтримки врешті-решт будуть вирішені. Чи наважиться на такі дії Німеччина – навряд чи це буде найближчим часом, наголошує Медвецька. Щодо інших союзників, то вони перестануть зволікати і почнуть допомагати не словом, а реальними діями.
Чому росії не виграти війну проти України?
Також астролог заявила, що затвердження шостого пакету санкцій щодо росії відбудеться, швидше за все, найближчого тижня-два.
Крім того, за словами Медвецької, розпочнеться тенденція до зниження напруги на лінії фронту через активні наступи противника, які були характерні останні два тижні — російські окупанти почнуть втрачати силу натиску.
Раніше астролог Влад Росс передбачив, коли помре російський диктатор володимир путін.