Астролог обнадіяла українців прогнозом щодо війни з росією

Експерт заявила, що найближчі події розвиватимуться на користь України

Астролог Ольга Медвецька розповіла, що 3 червня завершилась дія ретроградного Меркурія. Це означає, що з цього дня планета почне набирати швидкість у прямому русі, що обіцяє деякі зміни на фронті на користь України.

У себе в Інстаграмі експерт зазначила, що найближчими днями почнуть "розморожуватися" реальні поставки зброї, а розмови про доцільність такої підтримки врешті-решт будуть вирішені. Чи наважиться на такі дії Німеччина – навряд чи це буде найближчим часом, наголошує Медвецька. Щодо інших союзників, то вони перестануть зволікати і почнуть допомагати не словом, а реальними діями.

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Також астролог заявила, що затвердження шостого пакету санкцій щодо росії відбудеться, швидше за все, найближчого тижня-два.

Крім того, за словами Медвецької, розпочнеться тенденція до зниження напруги на лінії фронту через активні наступи противника, які були характерні останні два тижні — російські окупанти почнуть втрачати силу натиску.

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