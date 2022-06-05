Гороскоп на 5 червня: Близнюкам треба відпочити, а Стрільцям варто бути обережнішими
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Сьогодні категорично забороняється брехати та метушитися.
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Варто бути максимально спокійними та намагатися уникати конфліктних ситуацій. А загалом успіх сьогодні на вашому боці, тому все задумане вийде.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Протягом дня уникайте будь-якого ризику, інакше можна втратити те, що маєте. Будьте уважнішими до деталей.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Вам потрібно відпочити. Намагайтеся не брати сьогодні на себе жодних завдань і доведіть до ладу свої думки. Зазначимо, що для Близнюків це літо буде дуже продуктивним щодо фінансів.
Рак (22 червня — 22 липня)
Проведіть цей день не вдома. Вирушайте на прогулянку або сходіть у гості, а усі справи відкладіть на понеділок.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Уникайте зустрічей із людьми, яким ви не довіряєте, інакше день пройде у скандалах та сварках. В принципі, намагайтеся сьогодні себе не перевантажувати.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Є шанс налагодити своє особисте життя. Якщо ви самотні, то не сидите сьогодні вдома, ваша доля ходить десь поруч, а якщо у вас друга половинка, то сьогоднішній день краще присвятити їй. Додамо, що Девам у червні дуже пощастить із новою роботою.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогодні на вас чекає вдалий день, щоб розв'язати всі питання, які раніше не вдавалося довести до кінця. Головне не сидіть в пусту вдома.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Гарний час, щоб провести час із сім’єю чи друзями. Спілкування з ними допоможе вам зарядитися енергією протягом наступного тижня.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Будьте обережні сьогодні, вам десь чекає обман. Перш ніж щось вирішувати, добре подумайте або навіть порадьтеся з друзями чи рідними. Зазначимо, що цього літа на Стрільців чекають романтичні пригоди.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні не виключені якісь події, які покращать ваші позиції серед друзів, колег чи знайомих. Проте варто контролювати свої слова та думати, що говорити, щоб не залучити конфлікту.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Не намагайтеся сьогодні проявляти зайву активність, краще відпочивайте більше. Ідеальний варіант влаштувати посиденьки з друзями.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Зосередьтеся на розв'язанні поточних питань і робіть це з особливою обережністю. Вечір присвятіть відпочинку та своєму улюбленому заняттю.