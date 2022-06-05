Гороскоп на 5 июня: Близнецам пора отдохнуть, а Стрельцам стоит быть осторожнее

Сегодня категорически запрещается врать и суетиться.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 июня, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Стоит быть максимально спокойными и стараться избегать конфликтных ситуаций. А в общем удача сегодня на вашей стороне, поэтому все задуманное получится.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В течение дня избегайте любого риска, иначе можно лишиться того, что имеете. Будьте внимательнее к деталям.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам необходимо отдохнуть. Старайтесь не брать сегодня на себя никаких задач, и приведите свои мысли в порядок. Отметим, что для Близнецов это лето будет очень продуктивным в плане финансов.

Рак (22 июня — 22 июля)

Проведите этот день не дома. Отправьтесь на прогулку или сходите в гости, а все дела отложите на понедельник.

Лев (23 июля — 23 августа)

Избегайте встреч с людьми, которым вы не доверяете, иначе день пройдет в скандалах и ссорах. В принципе старайтесь сегодня себя не перегружать.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Есть шанс наладить свою личную жизнь. Если вы одиноки, то не сидите сегодня дома, ваша судьба ходит где-то рядом, а если у вас есть вторая половинка, то сегодняшний день лучше посвятить ей. Добавим, что Девам в июне очень повезет с новой работой.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вас ждет удачный день, чтобы решить все вопросы, которые раньше не удавалось довести до конца. Главное не сидите впустую дома.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Хорошее время, чтобы провести время с семьей или друзьями. Общение с ними поможет вам зарядиться энергией на всю следующую неделю.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны сегодня, вам где-то поджидает обман. Прежде чем что-то решать, хорошо подумайте или даже посоветуйтесь с друзьями или родными. Отметим, что этим летом Стрельцов ждут романтические приключения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня не исключены какие-то события, которые улучшат ваши позиции среди друзей, коллег или знакомых. Однако стоит контролировать свои слова и думать, что говорить, чтобы не привлечь конфликт.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не стремитесь сегодня проявлять излишнюю активность, лучше больше отдыхайте. Идеальный вариант устроить посиделки с друзьями.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сосредоточьтесь на решении текущих вопросов, и делайте это с особой осторожностью. Вечер посвятите отдыху и своему любимому занятию.