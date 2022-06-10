Гороскоп на 10 червня: Тельцям треба покладатися на здоровий глузд, а Дівам — уникати суперечок
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Ця п’ятниця підходить для монотонної роботи та усамітнення
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сприятливий день для допомоги близьким, друзям та колегам. Егоїзм сьогодні до добра не доведе.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Будьте сьогодні обережні. У питаннях любові покладайтеся на здоровий глузд. До речі, у червні Тельці отримають дуже вигідну пропозицію щодо роботи.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Близнюкам сьогодні доведеться звернутися по допомогу до інтуїції. Гарний день для прибирання та наведення порядку.
Рак (22 червня — 22 липня)
Дуже важливо Ракам сьогодні визначитись із бажаннями. Не варто вплутуватися у справи, які викликають недовіру.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Ідеальний день, щоб зустрітися із друзями. Намагайтеся цієї п’ятниці приймати тільки зважені рішення.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Візьміть на себе роль уважного слухача. Уникайте суперечок, пустих розмов. Зазначимо, що керівництво буде дуже задоволено Дівами в першому місяці літа.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Не відволікайтеся на дрібні проблеми. У другій половині дня не бійтеся ризикувати.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Не чекайте, що успіх сам до вас прийде. Вибирайтеся із зони комфорту.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
День підходить для нових починань, легких справ. Сьогодні бажано більше відпочивати.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Потрібно знайти можливість побути на самоті. Внутрішня напруга може спонукати до необдуманих вчинків.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Відмовтеся від спілкування з людьми, які негативно мислять. Ця п’ятниця підходить для романтики, флірту та побачень.
Риби (20 лютого — 20 березня)
День чудово підходить для реалізації нових ідей, монотонних занять. Раніше ми писали, що у червні Рибам вдасться розкрити свій потенціал на повну.