Гороскоп на 10 червня: Тельцям треба покладатися на здоровий глузд, а Дівам — уникати суперечок

Ця п’ятниця підходить для монотонної роботи та усамітнення

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сприятливий день для допомоги близьким, друзям та колегам. Егоїзм сьогодні до добра не доведе.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Будьте сьогодні обережні. У питаннях любові покладайтеся на здоровий глузд. До речі, у червні Тельці отримають дуже вигідну пропозицію щодо роботи.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам сьогодні доведеться звернутися по допомогу до інтуїції. Гарний день для прибирання та наведення порядку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Дуже важливо Ракам сьогодні визначитись із бажаннями. Не варто вплутуватися у справи, які викликають недовіру.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ідеальний день, щоб зустрітися із друзями. Намагайтеся цієї п’ятниці приймати тільки зважені рішення.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Візьміть на себе роль уважного слухача. Уникайте суперечок, пустих розмов. Зазначимо, що керівництво буде дуже задоволено Дівами в першому місяці літа.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не відволікайтеся на дрібні проблеми. У другій половині дня не бійтеся ризикувати.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Не чекайте, що успіх сам до вас прийде. Вибирайтеся із зони комфорту.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День підходить для нових починань, легких справ. Сьогодні бажано більше відпочивати.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Потрібно знайти можливість побути на самоті. Внутрішня напруга може спонукати до необдуманих вчинків.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Відмовтеся від спілкування з людьми, які негативно мислять. Ця п’ятниця підходить для романтики, флірту та побачень.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День чудово підходить для реалізації нових ідей, монотонних занять. Раніше ми писали, що у червні Рибам вдасться розкрити свій потенціал на повну.