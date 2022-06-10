Укр

Гороскоп на 10 июня: Тельцам нужно полагаться на здравый смысл, а Девам - избегать споров

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 10 июня 2022 года
Гороскоп на 10 июня 2022 года

Эта пятница подходит для монотонной работы и уединения

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятный день для помощи близким, друзьям и коллегам. Эгоизм сегодня до добра не доведет.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Будьте сегодня осторожны. В вопросах любви полагайтесь на здравый смысл. Кстати, в июне Тельцы получат очень выгодное предложение по работе.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам сегодня придется обратиться за помощью к интуиции. Хороший день для уборки и наведения порядка.

Рак (22 июня — 22 июля)

Очень важно Ракам сегодня определиться с желаниями. Не стоит ввязываться в дела, которые вызывают недоверие.

Лев (23 июля — 23 августа)

Идеальный день, чтобы встретиться с друзьями. Старайтесь в эту пятницу принимать только взвешенные решения.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Возьмите на себя роль внимательного слушателя. Избегайте споров, пустых разговоров. Отметим, что начальство будет очень довольно Девами в первом месяце лета.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не отвлекайтесь на мелкие проблемы. Во второй половине дня не бойтесь рисковать.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не ждите, что успех сам к вам нагрянет. Выбирайтесь из зоны комфорта.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День подходит для новых начинаний, легких дел. Сегодня желательно больше отдыхать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Нужно найти возможность побыть в одиночестве. Внутреннее напряжение может подтолкнуть к необдуманным поступкам.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Откажитесь от общения с негативно мыслящими людьми. Эта пятница подходит для романтики, флирта и свиданий.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День прекрасно подходит для реализации новых идей, монотонных занятий. Ранее мы писали, что в июне Рыбам удастся раскрыть свой потенциал на полную.

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#Знаки Зодиака #Астрология #Ежедневный гороскоп