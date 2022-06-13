Астролог назвала дату, коли Україна переможе у війні

Астропсихолог розсекретила дату підписання мирного договору.

Астропсихолог Валентина Віттрок слідом за своїм колегою астрологом Ольгою Медвецькою, яка раніше розповіла про зміни на фронті на користь України, склала свій астрологічний прогноз для українців. У тому числі вона й назвала дату, коли, ймовірно, закінчиться війна.

На жаль, про швидке завершення війни можна лише мріяти, розповіла астролог ТСН. Проте все погане все одно колись та закінчується, і вже до літа, можливо, українці вже й забудуть, що таке повітряна тривога.

Коли закінчиться війна в Україні

Астропсихолог зазначила, що, на жаль, на Україну чекають непрості часи ще два роки — до лютого 2024-го року. А все тому, що у гороскопі нашої країни зійшлися дві планети Нептун та Марс, що є знаком випробувань. Однак це не означає, що війна триватиме весь цей час.

З 25 травня войовничий Марс увійшов на знак Овна. А оскільки це два вогняні знаки, то це означає, що на період поки що планета не змінить свою позицію в соціумі зростатиме агресія, небажання поступатися і шукати компроміси. Також посилиться конкуренція, яка може перерости у кровопролитне з’ясування стосунків – як між державами, і між людьми. У такому становищі Марс пробуде півтора місяця, що означає, що, як мінімум, половина липня буде ще досить складним періодом.

На щастя, не все так безнадійно: вже в серпні Марс цілих вісім місяців увійде на знак Близнюків. Це період спілкування, що означає, що вся агресія піде у слова. Як результат очікується досить плідні переговори між Україною та росією. Швидше за все, до Дня незалежності буде укладено мирний договір. Він не буде остаточним, проте вогонь припиниться.

Раніше астролог Влад Росс передбачив, коли помре російський диктатор Володимир Путін.