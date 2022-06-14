Гороскоп на 14 червня: у Близнюків ймовірні віщі сни, а Діви можуть знайти кохання
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Цей вівторок підходить для спілкування з близькими людьми та спокійного відпочинку
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.
Овен (21 березня — 20 квітня)
У Овнів сьогодні день сюрпризів та приємних змін. Намагайтеся не розповідати стороннім людям про свої плани. До речі, у повню 14 червня Овнам потрібно бути обережними з покупками та інвестиціями.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні варто обережніше приймати рішення. Не давайте порожніх обіцянок.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Дослухайтеся до своєї інтуїції. Сьогодні ймовірні пророчі сни чи знаки згори.
Рак (22 червня — 22 липня)
Приділіть увагу близьким людям. Присвятіть час спілкуванню з коханою людиною.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Використовуйте активність на добрі справи. Поставте перед собою ціль, здатну змінити життя на краще.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Гарний день для приємного спілкування із протилежною статтю. Сьогодні у вас буде шанс знайти свою другу половинку.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Астрологи не радять влізати в авантюри. Сьогодні краще відпочити на самоті.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Присвятіть день коханню, сім’ї, домашнім невідкладним справам. День підходить для прогулянок, поїздок.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Астрологи радять присвятити час відпочинку. Обміркуйте своє майбутнє. Зазначимо, що в червні Стрільці зможуть досягти успіху.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
День підходить для домашніх справ. Займіться прибиранням або ремонтом. Увечері влаштуйте собі легку прогулянку.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Розбіжності з певними людьми краще врегулювати якнайшвидше. Намагайтеся сьогодні бути добродушнішими. Варто додати, що головним випробуванням червня для Водолія будуть сварки з коханою людиною.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогодні Рибам не можна відкладати на потім те, що можете зробити зараз. Тільки після виконаної роботи можете відпочити.