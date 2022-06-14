Гороскоп на 14 июня: у Близнецов вероятны вещие сны, а Девы могут найти любовь
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Этот вторник подходит для общения с близкими людьми и спокойного отдыха
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.
Овен (21 марта — 20 апреля)
У Овнов сегодня день сюрпризов и приятных изменений. Старайтесь не рассказывать посторонним людям о своих планах. Кстати, в полнолуние 14 июня Овнам нужно быть осторожными с покупками и инвестициями.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня стоит осторожнее принимать решения. Не давайте пустых обещаний.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Прислушайтесь к своей интуиции. Сегодня вероятны вещие сны или знаки свыше.
Рак (22 июня — 22 июля)
Уделите внимание близким людям. Посвятите время общению с любимым человеком.
Лев (23 июля — 23 августа)
Используйте активность на благие дела. Поставьте перед собою цель, способную изменить жизнь к лучшему.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Хороший день для приятного общения с противоположным полом. Сегодня у вас появится шанс найти свою вторую половинку.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Астрологи не советуют влезать в авантюры. Сегодня лучше отдохнуть в уединении.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Посвятите день любви, семье, домашним неотложным делам. День подходит прогулок, поездок.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Астрологи рекомендуют посвятить время отдыху. Обдумайте свое дальнейшее будущее. Отметим, что в июне Стрельцы смогут добиться успеха.
Козерог (22 декабря — 19 января)
День подходит для домашних дел. Займитесь уборкой или ремонтом. Вечером устройте себе легкую прогулку.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Разногласия с определенными людьми лучше урегулировать как можно скорее. Постарайтесь сегодня быть добродушнее. Стоить добавить, что главным испытанием июня для Водолея будут ссоры с любимым человеком.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодня Рыбам нельзя откладывать на потом то, что можете сделать сейчас. Только после проделанной работы можете отдохнуть.