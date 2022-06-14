Гороскоп на 14 июня: у Близнецов вероятны вещие сны, а Девы могут найти любовь

Этот вторник подходит для общения с близкими людьми и спокойного отдыха

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

У Овнов сегодня день сюрпризов и приятных изменений. Старайтесь не рассказывать посторонним людям о своих планах. Кстати, в полнолуние 14 июня Овнам нужно быть осторожными с покупками и инвестициями.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня стоит осторожнее принимать решения. Не давайте пустых обещаний.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Прислушайтесь к своей интуиции. Сегодня вероятны вещие сны или знаки свыше.

Рак (22 июня — 22 июля)

Уделите внимание близким людям. Посвятите время общению с любимым человеком.

Лев (23 июля — 23 августа)

Используйте активность на благие дела. Поставьте перед собою цель, способную изменить жизнь к лучшему.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Хороший день для приятного общения с противоположным полом. Сегодня у вас появится шанс найти свою вторую половинку.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи не советуют влезать в авантюры. Сегодня лучше отдохнуть в уединении.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Посвятите день любви, семье, домашним неотложным делам. День подходит прогулок, поездок.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Астрологи рекомендуют посвятить время отдыху. Обдумайте свое дальнейшее будущее. Отметим, что в июне Стрельцы смогут добиться успеха.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День подходит для домашних дел. Займитесь уборкой или ремонтом. Вечером устройте себе легкую прогулку.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Разногласия с определенными людьми лучше урегулировать как можно скорее. Постарайтесь сегодня быть добродушнее. Стоить добавить, что главным испытанием июня для Водолея будут ссоры с любимым человеком.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбам нельзя откладывать на потом то, что можете сделать сейчас. Только после проделанной работы можете отдохнуть.