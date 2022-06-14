Супермісяць 14 червня: яким 3 знакам Зодіаку не можна ризикувати цього дня

Астрологи розповіли, хто має в житті великий ризик появи труднощів 14 червня

У вівторок, 14 червня, о 14:51 за Києвом на нас чекає Полуничний Супермісяць — один з найбільших і найяскравіших повних місяців у 2022 році.

Як пише dailyhoro, це небезпечний і непередбачуваний день, коли можна очікувати появи проблем і труднощів. Тому людям, народженим під деякими сузір’ями, астрологи радять бути особливо обережними.

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Раки

Ракам потрібно бути дуже обережними при здійсненні покупок, особливо онлайн. Сьогодні краще з цим не ризикувати, інакше придбання розчарує вас: порветься чи зламається.

Леви

Небезпечними для Левів будуть поїздки на автомобілі. Якщо змінити нічого не можна, намагайтеся не порушувати правила дорожнього руху. В іншому випадку можна нарватися на штраф або, що ще гірше, потрапити в ДТП.

Діви

Дівам варто уникати знайомств у цей день. Спілкування з незнайомими людьми може призвести до розчарування, або навіть обману.

Раніше "Телеграф" писав, що повня 14 червня завдасть неприємностей трьом представникам гороскопа.