Полунична повня 14 червня: що категорично заборонено робити в цей день

Це повня змусить багатьох переглянути свої цілі

У вівторок, 14 червня, о 14:51 за київським часом на нас чекає Полуничний Супермісяць — один з найбільших і найяскравіших у 2022 році. Ця повня змусить надати своєму життю дещо інший напрямок у різних сферах. Вона відбудеться у вогненному знаку Стрільця, що символізує активність, розвиток.

Червнева повня називається Полуничною, адже якраз настає розпал дозрівання та збору врожаю цієї яскравої ароматної ягоди, пише астролог Анна Лихачова. Є й інші цікаві назви: Місяць Медовухи, Місяць Троянд, Місяць Коханців, Кінний Місяць, Сильний Місяць.

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Експерт зазначає, що в цей період є великий ризик перетворитися на суспільство, яке бездумно виконує накази згори, не вникаючи в суть та аналіз подій, що відбуваються. Сама собою повня пробуджує минулі протистояння і може спровокувати конфлікти.

Полуничний Супермісяць 14 червня — що не можна робити в цей період

Приймати важливі рішення

Нав’язувати свою точку зору

Сперечатися, лаятися з оточуючими

Починати нові справи, братися за нові проєкти — вони можуть обернутися провалом

Пліткувати, обговорювати інших, обманювати, скаржитися

Робити важливі покупки — можете пошкодувати про придбання

Раніше "Телеграф" писав, представникам яких знаків Зодіаку потрібно бути обережним у повню 14 червня.