Клубничное полнолуние 14 июня: что категорически запрещено делать в этот день

Это полнолуние заставит многих пересмотреть свои цели

Во вторник, 14 июня, в 14:51 по киевскому времени нас ожидает Клубничное Суперлуние — одно из самых крупных и ярких в 2022 году. Это полнолуние заставит придать своей жизни несколько другое направление в разных сферах. Оно произойдет в огненном знаке Стрельца, который символизирует активность, развитие.

Июньское полнолуние называется Клубничным, ведь как раз наступает разгар созревания и сбора урожая этой яркой ароматной ягоды, пишет астролог Анна Лихачева. Есть и другие интересные названия: Луна Медовухи, Луна Роз, Луна Любовников, Лошадиная Луна, Сильная Луна.

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Эксперт отмечает, что в этот период есть велик риск превратиться в общество, которое бездумно исполняет приказы свыше, не вникая в суть и анализ происходящих событий. Само по себе полнолуние пробуждает прошлые противостояния и может спровоцировать конфликты.

Клубничное Суперлуние 14 июня — что нельзя делать в этот период

Принимать важные решения

Навязывать свою точку зрения

Спорить, ругаться с окружающими

Начинать новые дела, браться за новые проекты — они могут обернуться провалом

Сплетничать, обсуждать других, обманывать, жаловаться

Делать важные покупки — можете пожалеть о приобретении

Ранее "Телеграф" писал, представителям каких знаков Зодиака нужно быть осторожным в полнолуние 14 июня.