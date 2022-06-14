Суперлуние 14 июня: каким 3 знакам Зодиака нельзя рисковать в этот день
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Астрологи рассказали, у кого в жизни велик риск появления трудностей 14 июня
Во вторник, 14 июня, в 14:51 по Киеву нас ожидает Клубничное Суперлуние — одно из самых крупных и ярких полнолуние в 2022 году.
Как пишет dailyhoro, это опасный и непредсказуемый день, в который можно ожидать появления проблем и трудностей. Поэтому людям, рожденным под некоторыми созвездиями, астрологи рекомендуют быть особенно осторожными.
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Раки
Ракам нужно быть очень осторожными при совершении покупок, особенно онлайн. Сегодня лучше с этим не рисковать, иначе приобретение разочарует вас: порвется или сломается.
Львы
Опасными для Львов окажутся поездки на автомобиле. Если изменить ничего нельзя, то старайтесь не нарушать правила дорожного движения. В противном случае можно нарваться на штраф или, что еще хуже, попасть в ДТП.
Девы
Девам стоит избегать знакомств в этот день. Общение с незнакомыми людьми может обернуться разочарованием, или даже обманом.
Ранее "Телеграф" писал, что полнолуние 14 июня принесет неприятности трем представителям гороскопа.