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Гороскоп на 20 червня: Водоліям варто попрощатися зі шкідливими звичками, а Близнюкам — позбутися комплексів

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 20 червня 2022 року
Гороскоп на 20 червня 2022 року

Цей понеділок ідеально підходить для фінансових справ та позбавлення від старих установок

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Байдужість вам не личить. Надайте допомогу тому, хто попросить про неї, а також постарайтеся виявити милосердя до тих, хто його потребує.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Везтиме активним Тельцям. Проведіть цей день з користю: завітайте на культурний захід, займіться спортом.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Відсьогодні варто почати позбавлятися шкідливих звичок, комплексів та страхів. Не провокуйте скандали з навколишніми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам потрібно навчитися адекватно сприймати критику на свою адресу. Не ставте себе у жорсткі межі. Додамо, що у липні Ракам випаде можливість зустріти другу половинку.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Є ймовірність виникнення непростої життєвої ситуації. Вам варто лише отримати з неї досвід.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Гарний день, щоб прибрати зі свого життя зайвий мотлох. Це стосується як матеріальних речей, так і поганих думок.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Власні справи можуть зачекати. Терезам сьогодні належить знайти час для своїх близьких. Додамо, що в липні Терезів чекають професійні успіхи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ідеальний день для продуктивної роботи. На першому місці сьогодні фінансова та ділова сфери.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям треба згадати, що таке пунктуальність та ввічливість. Це "ключики" до успішного життя.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи рекомендують зайнятися інформаційним захистом: змініть свої паролі в соцмережах, пошті, щоб їх не могли зламати найближчим часом.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ідеальний день, щоб змінити порядок життя, попрощатися з негативними установками та звичками. Сьогодні ці зміни здійсняться дуже легко.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Везтиме Рибам, які мають соціальну професію. Астрологи радять не поспішати з висновками щодо навколишніх. Зазначимо, що Риби наприкінці червня отримають "дозу" закидів від своєї другої половинки.

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