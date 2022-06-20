Гороскоп на 20 червня: Водоліям варто попрощатися зі шкідливими звичками, а Близнюкам — позбутися комплексів

Цей понеділок ідеально підходить для фінансових справ та позбавлення від старих установок

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Байдужість вам не личить. Надайте допомогу тому, хто попросить про неї, а також постарайтеся виявити милосердя до тих, хто його потребує.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Везтиме активним Тельцям. Проведіть цей день з користю: завітайте на культурний захід, займіться спортом.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Відсьогодні варто почати позбавлятися шкідливих звичок, комплексів та страхів. Не провокуйте скандали з навколишніми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам потрібно навчитися адекватно сприймати критику на свою адресу. Не ставте себе у жорсткі межі. Додамо, що у липні Ракам випаде можливість зустріти другу половинку.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Є ймовірність виникнення непростої життєвої ситуації. Вам варто лише отримати з неї досвід.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Гарний день, щоб прибрати зі свого життя зайвий мотлох. Це стосується як матеріальних речей, так і поганих думок.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Власні справи можуть зачекати. Терезам сьогодні належить знайти час для своїх близьких. Додамо, що в липні Терезів чекають професійні успіхи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ідеальний день для продуктивної роботи. На першому місці сьогодні фінансова та ділова сфери.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям треба згадати, що таке пунктуальність та ввічливість. Це "ключики" до успішного життя.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи рекомендують зайнятися інформаційним захистом: змініть свої паролі в соцмережах, пошті, щоб їх не могли зламати найближчим часом.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ідеальний день, щоб змінити порядок життя, попрощатися з негативними установками та звичками. Сьогодні ці зміни здійсняться дуже легко.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Везтиме Рибам, які мають соціальну професію. Астрологи радять не поспішати з висновками щодо навколишніх. Зазначимо, що Риби наприкінці червня отримають "дозу" закидів від своєї другої половинки.