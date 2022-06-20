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Гороскоп на 20 июня: Водолеям стоит проститься с вредными привычками, а Близнецам - избавиться от комплексов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 20 июня 2022 года
Гороскоп на 20 июня 2022 года

Этот понедельник идеально подходит для финансовых дел и избавлений от старых установок

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Равнодушие вам не к лицу. Окажите помощь тому, кто попросит о ней, а также постарайтесь проявить милосердие к нуждающимся.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Будет везти активным Тельцам. Проведите этот день с пользой: посетите культурное мероприятие, займитесь спортом.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

С сегодняшнего дня стоит начать избавляться от вредных привычек, комплексов и страхов. Не провоцируйте скандалы с окружающими.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам нужно научиться адекватно воспринимать критику в свой адрес. Не ставьте себя в жесткие границы. Добавим, что в июле Ракам выпадет возможность встретить вторую половинку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Есть вероятность возникновения непростой жизненной ситуации. Вам стоит лишь получить из нее опыт.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Хороший день, чтобы убрать из своей жизни лишний хлам. Это касается как материальных вещей, так и плохих мыслей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Собственные дела могут подождать. Весам сегодня предстоит найти время для своих близких. Добавим, что в июле Весов ждут профессиональные успехи.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Идеальный день для продуктивной работы. На первом месте сегодня финансовая и деловая сферы.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам нужно вспомнить, что такое пунктуальность и вежливость. Это "ключики" к успешной жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи рекомендуют заняться информационной защитой: смените свои пароли в соцсетях, почте, чтобы их не могли взломать в ближайшее время.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Идеальный день, чтобы изменить распорядок жизни, попрощаться с негативными установками и привычками. Сегодня эти перемены совершатся налегке.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Будет везти Рыбам, которые имеют социальную профессию. Астрологи советуют не торопиться с выводами относительно окружающих. Отметим, что Рыбы в конце июня получат "дозу" упреков от своей второй половинки.

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