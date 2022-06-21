Гороскоп на 21 червня: Скорпіонам не можна вирушати в далеку дорогу, а Дівам — ділитися планами з іншими

Сприятливий день для інтровертів та одиноких представників гороскопа

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнів чекає великий успіх у коханні. Гарний день, щоб вирушити у далеку подорож.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День варто присвятити фізичній активності. Не відкладайте важливих справ на завтра. Додамо, що в липні одинокі представники даного знака Зодіаку мають всі шанси закохатися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні можуть зірватися якісь важливі справи. Уникайте необдуманих вчинків. Нагадаємо, що наприкінці червня Близнюкам доведеться "пожинати плоди" своєї легковажності.

Рак (22 червня — 22 липня)

День варто присвятити духовним практикам та медитаціям. Везучий вівторок для Раків-інтровертів.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Можуть нагадати про себе проблеми з минулого. Ближче до обіду багато що стане на свої місця.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Уникайте сьогодні недбалості, не розповідайте нікому про свої плани.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам необхідно проявити обережність у всіх сферах життя. Не можна сьогодні братися за нові проєкти.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День не підходить для поїздок, зміни обстановки. Це може серйозно вдарити по гаманцю.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила зроблять Стрільців більш проникливими. Наполегливість знадобиться у роботі та коханні.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні на допомогу Козерогам прийдуть тверезість та розважливість. Сприятливий день для тих, хто ще без пари. Цього дня можна знайомитись та фліртувати. До речі, наприкінці червня Козероги нарешті зможуть відкласти всі свої "важливі" справи та відпочити.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Довіртеся сьогодні шостому чуттю. Не втрачайте пильності, бо можливий обман.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Нічні світила сьогодні у поганому настрої. Через це все може піти шкереберть, тому варто приймати зважені рішення.