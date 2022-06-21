Гороскоп на 21 июня: Скорпионам нельзя отправляться в дальний путь, а Девам - делиться планами с другими

Благоприятный день для интровертов и одиноких представителей гороскопа

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнов ждет большой успех в любви. Хороший день, чтобы отправиться в дальнюю поездку.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День стоит посвятить физической активности. Не откладывайте важные дела на завтра. Добавим, что в июле у одиноких представителей данного знака Зодиака есть все шансы влюбиться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня могут сорваться какие-нибудь важные дела. Избегайте необдуманных поступков. Напомним, что в конце июня Близнецам придется "пожинать плоды" своей легкомысленности.

Рак (22 июня — 22 июля)

День стоит посвятить духовным практикам и медитациям. Везучий вторник для Раков-интровертов.

Лев (23 июля — 23 августа)

Могут напомнить о себе проблемы из прошлого. Ближе к обеду многое встанет на свои места.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Избегайте сегодня халатности, не рассказывайте никому о своих планах.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам необходимо проявить осторожность во всех сферах жизни. Нельзя сегодня браться за новые проекты.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Неподходящий день для поездок, смены обстановки. Это может серьезно ударить по вашему кошельку.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила сделают Стрельцов более проницательными. Настойчивость понадобится в работе и любви.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня на помощь Козерогам придут трезвость и рассудительность. Благоприятный день для тех, кто еще без пары. В этот день можно знакомиться и флиртовать. Кстати, в конце июня Козероги наконец смогут отложить все свои "важные" дела и отдохнуть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Довертесь сегодня шестому чувству. Не теряйте бдительности, потому что возможен обман.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила сегодня в плохом настроении. Из-за этого все может пойти наперекосяк, поэтому стоит принимать взвешенные решения.