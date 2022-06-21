Гороскоп на 21 июня: Скорпионам нельзя отправляться в дальний путь, а Девам - делиться планами с другими
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Благоприятный день для интровертов и одиноких представителей гороскопа
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнов ждет большой успех в любви. Хороший день, чтобы отправиться в дальнюю поездку.
Телец (21 апреля — 21 мая)
День стоит посвятить физической активности. Не откладывайте важные дела на завтра. Добавим, что в июле у одиноких представителей данного знака Зодиака есть все шансы влюбиться.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодня могут сорваться какие-нибудь важные дела. Избегайте необдуманных поступков. Напомним, что в конце июня Близнецам придется "пожинать плоды" своей легкомысленности.
Рак (22 июня — 22 июля)
День стоит посвятить духовным практикам и медитациям. Везучий вторник для Раков-интровертов.
Лев (23 июля — 23 августа)
Могут напомнить о себе проблемы из прошлого. Ближе к обеду многое встанет на свои места.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Избегайте сегодня халатности, не рассказывайте никому о своих планах.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Весам необходимо проявить осторожность во всех сферах жизни. Нельзя сегодня браться за новые проекты.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Неподходящий день для поездок, смены обстановки. Это может серьезно ударить по вашему кошельку.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Ночные светила сделают Стрельцов более проницательными. Настойчивость понадобится в работе и любви.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня на помощь Козерогам придут трезвость и рассудительность. Благоприятный день для тех, кто еще без пары. В этот день можно знакомиться и флиртовать. Кстати, в конце июня Козероги наконец смогут отложить все свои "важные" дела и отдохнуть.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Довертесь сегодня шестому чувству. Не теряйте бдительности, потому что возможен обман.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Ночные светила сегодня в плохом настроении. Из-за этого все может пойти наперекосяк, поэтому стоит принимать взвешенные решения.