Астролог розповів про кардинальні зміни у війні в Україні: названо важливі дати

Експерт прогнозує переломний момент, який може обернутися перемогою України

Переломний момент у війні України з росією, яка триває вже 120 днів, може статися у період з 23 по 25 червня.

Про те, що ситуація на фронті почне змінюватися в кращу для України сторону, розповідає астролог Володимир Крейн. Експерт зробив прогноз щодо воєнних подій.

За словами астролога, така космічна конфігурація, як з’єднання Марса, Меркурія та Венери у десятому будинку гороскопа України у сузір’ї Тельця, несе серйозні зміни. Можливо, йдеться про перемогу у великій битві або постачання важливої партії озброєння.

Він додав, що найближчими днями є ймовірність поповнення лав ЗСУ іноземними легіонами чи навіть підрозділами НАТО.

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Нагадаємо, астролог Лариса Гресь прогнозує для України складний період у війні. За її словами, липень несе розпал військових дій, а переговори можуть призвести до стагнації конфлікту.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий астролог Влад Росс обнадіяв прогнозом українців. Він упевнений, що перемога у повномасштабній війні за Україною, і мова йдеться про повне повернення окупованих росією територій – у тому числі ОРДЛО та Криму.