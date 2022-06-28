Астролог розповів про повалення Лукашенка: "Дні цієї політичної тварини закінчуються"
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Влад Росс заявив, що два криваві диктатори підуть у небуття
Дні самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка, якому путін пообіцяв ракети, закінчуються – після повалення президента росії подібна доля чекає і на лукашенка.
Про це в ефірі "Апостроф TV" розповів відомий астролог Влад Росс. За словами експерта, лукашенко піде в небуття разом із путіним.
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"Лукашенко — це та політична тварина, дні якої закінчуються. Залишилося їй недовго жити. Я давно говорю, що період 2021-2022 років – це повалення тих політиків, які перебували понад 20 років при владі… лукашенко і путін теж скоро підуть у небуття, їх не буде...", — сказав Росс.
Раніше "Телеграф" писав, що відомий астролог Влад Рос обнадіяв прогнозом українців. Він упевнений, що перемога у повномасштабній війні за Україною, і йдеться про повне повернення окупованих рф територій – у тому числі ОРДЛО та Криму.