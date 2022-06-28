Астролог розповів про повалення Лукашенка: "Дні цієї політичної тварини закінчуються"

Влад Росс заявив, що два криваві диктатори підуть у небуття

Дні самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка, якому путін пообіцяв ракети, закінчуються – після повалення президента росії подібна доля чекає і на лукашенка.

Про це в ефірі "Апостроф TV" розповів відомий астролог Влад Росс. За словами експерта, лукашенко піде в небуття разом із путіним.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Лукашенко — це та політична тварина, дні якої закінчуються. Залишилося їй недовго жити. Я давно говорю, що період 2021-2022 років – це повалення тих політиків, які перебували понад 20 років при владі… лукашенко і путін теж скоро підуть у небуття, їх не буде...", — сказав Росс.

Читайте також: Категорія Гороскоп Астролог назвала дату, коли Україна поверне всі окуповані території Зазначається, що 2022 рік для України буде результативним, але дуже складним.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий астролог Влад Рос обнадіяв прогнозом українців. Він упевнений, що перемога у повномасштабній війні за Україною, і йдеться про повне повернення окупованих рф територій – у тому числі ОРДЛО та Криму.