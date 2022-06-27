Астролог назвала дату, коли Україна поверне всі окуповані території

Зазначається, що 2022 рік для України буде результативним, але дуже складним.

Астролог Інна Довгань слідом за своєю колегою Ольгою Медвецькою, яка раніше розповіла про зміни на фронті на користь України, повідомила, що чекає на нашу країну найближчим часом, і назвала дату, коли українці відвоюють усі окуповані рф території.

Коли закінчиться війна в Україні

Астролог опублікувала свій астрологічний прогноз на своєму ютуб-каналі. Інна Довгань зазначає, що з серпня 2022 року і до весни 2023 року вектор війни зміниться для України на краще. Цілком ймовірно, що за цей час українці зможуть повернути всі території, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією росії.

"Серпень буде дуже складним місяцем, але водночас і переломним моментом. У цей період відбуватимуться активні військові дії, але починаючи вже з вересня всі ці дії повертатимуться у бік України. Тобто буде якесь постачання, буде ще більше допомоги та дії з боку України будуть набирати обертів та мати результати" — каже астролог.

Інна Довгань також додала, що саме восени 2022 року відбуватимуться найрезультативніші дії з боку України, що набагато збільшує шанси "відбити" всі ті території, які зараз знаходяться під окупацією.

Нагадаємо, астролог Лариса Гресь прогнозує для України складний період у війні. За її словами, липень несе розпал військових дій, а переговори можуть призвести до стагнації конфлікту.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий астролог Влад Рос обнадіяв прогнозом українців. Він упевнений, що перемога у повномасштабній війні за Україною, і йдеться про повне повернення окупованих рф територій – у тому числі ОРДЛО та Криму.