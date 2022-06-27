Астролог назвала дату, когда Украина вернет все оккупированные территории

Отмечается, что 2022 год для Украины будет результативным, но очень сложным.

Астролог Инна Довгань вслед за свое коллегой Ольгой Медвецкой, которая ранее рассказала об изменениях на фронте в пользу Украины, сообщила, что ждет нашу страну в ближайшее время, и назвала дату, когда украинцы отвоют все оккупированные рф территории.

Когда закончится война в Украине

Астролог опубликовала свой астрологический прогноз на своем ютуб-канале. Инна Довгань отмечает, что с августа 2022 и до весны 2023 вектор войны изменится для Украины в лучшую сторону. Вполне вероятно, что за это время украинцы сумеют вернуть все территории, которые сейчас находятся под временной оккупацией россии.

"Август будет очень сложным месяцем, но в то же время и переломным моментом. В этот период будут проходить активные военные действия, но начиная уже с сентября все эти действия будут поворачиваться в сторону Украины. То есть будет какая-то поставка, будет еще больше помощи и действия со стороны Украины будут набирать обороты и иметь результаты" — говорит астролог.

Инна Довгань также добавила, что именно осенью 2022 года будут проходить самые результативные действия со стороны Украины, что намного увеличивает шансы "отбить" все те территории, которые сейчас находятся под оккупацией.

Напомним, астролог Лариса Гресь прогнозирует для Украины сложный период в войне. По ее словам, июль несет накал военных действий, а переговоры могут привести к стагнации конфликта.

Ранее "Телеграф" писал, что известный астролог Влад Росс обнадежил прогнозом украинцев. Он уверен, что победа в полномасштабной войне за Украиной, и речь идет о полном возврате оккупированных рф территорий – в том числе ОРДЛО и Крыма.