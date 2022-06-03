Астролог обнадежила украинцев прогнозом по войне с россией

Эксперт заявила, что ближайшие события будут развиваться в пользу Украины

Астролог Ольга Медвецкая рассказала, что 2 июня завершилось действие ретроградного Меркурия. Это означает, что с этого дня планета начнет набирать скорость в прямом движении, что сулит некоторые изменения на фронте в пользу Украины.

У себя в Инстаграме эксперт отметила, что в ближайшие дни начнут "размораживаться" реальные поставки оружия, а разговоры о целесообразности такой поддержки в конце концов будут решены. Решится ли на такие действия Германия – вряд ли это будет в ближайшее время, подчеркивает Медвецкая. Что касается других союзников, то они перестанут медлить и начнут помогать не словом, а реальными действиями.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Также астролог заявила, что утверждение шестого пакета санкций в отношении россии произойдет, скорее всего, в ближайшую неделю-две.

Кроме того, по словам Медвецкой, начнется тенденция к снижению напряжения на линии фронта из-за активных наступлений противника, которые были характерны последние две недели — российские оккупанты начнут терять силу нажима.

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