Гороскоп на 2 липня: Ракам варто навчитися говорити "ні", а Терезам — позбутися старих звичок

Сприятливий день для розставань з людьми, які вам більше не приносять радості

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овну важливо захоплюватись роботою. Представникам цього знака Зодіаку доведеться ухвалювати блискавичні рішення, попри обмежений час. Намагайтеся не запустити минулі проєкти, інакше робота ще затягнеться на довгий час. Не забувайте про фізичні вправи.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці сьогодні відчуватимуть потребу в романтичній пригоді, де вони могли б звільнити свої почуття. Однак, знайте, що не всі будуть з вами на одній хвилі. Цього дня дорогі вам люди можуть втягнути вас у конфлікт. Майте мудрість та силу не йти на поводу у близьких.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Гарний день, щоб вирішити юридичні питання. Також сьогодні ви візьмете безпосередню участь у вирішенні сімейних проблем. Представники цього знаку Зодіаку природжені перемовники, тому вдасться уникнути багатьох незрозумілих моментів та проблем. Зазначимо, що Близнюки у липні знайдуть спосіб, як примножити свої доходи.

Рак (22 червня — 22 липня)

Є ймовірність, що сьогодні у вас проситимуть грошей. Використовуйте слово "ні" на подібні прохання, тому що незабаром фінанси самі знадобляться вам. Також будьте обережнішими й з покупками, особливо дорогими. У сімейному плані Раки повинні переконатися, що їхня кохана людина налаштована на спільне життя серйозно.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Нічні світила не розташовані сьогодні допомагати Левам, тому на роботі можуть статися несподіванки, від яких вони не будуть у захваті. Обов’язково обмірковуйте слова, перш ніж говорити. День не підходить для зміни іміджу. Увечері варто влаштувати посиденьки із друзями. До речі, цього літа Леви досягнуть успіху у своїй справі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У Дів сьогодні багато приємних сюрпризів, хоча деякі представники знаку матимуть настрій зі знаком мінус. Може з’явитися новина, яка негативно вплине на душевний стан. У другій половині дня бажано впустити у своє життя деякі зміни у професійній сфері.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні Терези спробують позбутися старих звичок. Це ідеальний день для позитивних змін у житті. Відносини з друзями можуть піддатися "чистці". Деякі події покажуть, хто є хто. Не грайте на почуттях коханої людини, будьте серйозні у намірах.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Варто цей день провести наодинці чи хоч би без залучення інших людей. Зробіть перерву у суспільному житті, відпочиньте на відкритому повітрі, проведіть час із надійними людьми, близькими друзями чи другою половинкою. Самотнім представникам зараз саме час познайомитися з кимось.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільців ця субота поставить перед складним вибором. Прийдеться внести важливі зміни на роботі або в особистому житті. Сьогодні сприятливо працювати із документами, підписувати договори. Хтось може попросити вас про невелику фінансову підтримку. У вільний час займіться спортом. Додамо, що Стрільці входять до трійки найрозумніших знаків Зодіаку.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

У Козорогів на любовному фронті можливі зміни негативного характеру. Можливо, доведеться розстатися із партнером. Прислухайтеся до порад старших членів сім’ї. Деякі представники знаку можуть мати творчу кризу. Проблеми можуть виникнути і в бізнесі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Уважно стежте за побутовою технікою, можлива поломка. Сприятливий день для прибирання, ремонту. А ось купувати щось для дому сьогодні краще не варто – витратитесь даремно. Сьогодні попросити про позику може близький друг. Це дасть вам можливість зустрітися з дуже особливою людиною.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Нічні світила та планети застерігають, що ви можете відчути себе перевантаженими невеликими проблемами. Не соромтеся просити допомоги родичів. Водіям потрібно бути уважнішими за кермом, тому що в дорозі можуть виникнути неприємні несподіванки.