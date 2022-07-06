Гороскоп на 6 липня: Близнюки закрутять новий роман, а Терезам варто уникати конфліктів

День буде напружений для всіх представників зодіакального кола.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї середи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не все буде складатися вам сприятливо в цей час, тому сьогодні вам доведеться докласти чимало зусиль, щоб здійснити намічені плани. Також не найприємнішими та вдалими будуть і нові знайомства. Поки що краще уникати будь-яких нових контактів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні вам відкриються нові перспективи для реалізації своїх ідей, самовираження. Тому сьогодні як ніколи найкращий час, щоб почати втілювати у життя всі свої ідеї та плани. Рутинні справи і робота не будуть тягарем, якщо ви підходите до справ з фантазією.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Відмінний день, протягом якого у вас вдасться досягти успіху в багатьох сферах. Багато проблем можна вирішити, для цього вам не доведеться прикладати так багато зусиль. Не виключено початок любовного роману, порадують нові зустрічі та знайомства з цікавими людьми. Зазначимо, що Близнюки — один із найбільш балакучих знаків Зодіаку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам сьогодні буде дуже важко зосередитись, тому що вам довірять дуже важливу справу. Однак не варто переживати, ви зумієте з усім упоратися. Більш того, вам надасться вдала можливість покращити своє фінансове становище. Готуйтеся активно демонструвати свої таланти та здібності. Раніше повідомлялося, що Раків дуже легко затягти до РАЦСу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні слід швидко і чітко виконувати поставлені перед собою завдання, щоб не проґавити сприятливу можливість у бізнесі та на роботі. Ваша активність буде не на висоті, втім гарний настрій у вас буде забезпечено. День буде вдалим для саморозвитку, вивчення нового творчого розвитку.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні з’явиться новий клопіт, не виключено, що на ваші плечі ляжуть додаткові обов’язки. Добре подумайте про все, що вам потрібно зробити, і спробуйте виконувати все послідовно. Після напруженого дня зірки рекомендують вам розслабитися і відпочити.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Протягом дня будьте готові до будь-яких випробувань, долати тимчасові труднощі. Уникайте конфліктів із людьми з вашого оточення і не надто критикуйте їх. Уникайте будь-яких фізичних навантажень — вони можуть погано відбитися на вашому самопочутті.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День несприятливий для початку нових справ і проєктів, і загрожує труднощами у відносинах, тому сьогодні краще нікуди не поспішати і у всьому виявляти обережність, особливо ухвалюючи важливі рішення. Вечір принесе душевний спокій тим, хто мав напружений день.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цей день підходить для планування, також не виключено нових знайомств. Зараз важливо не прогаяти вдалий момент, щоб почати діяти і втілювати в життя намічені плани. У будь-якій ситуації зберігайте спокій та самовладання. Вечір можна присвятити відпочинку.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вам настає вдалий час, щоб втілювати у життя всі свої ідеї. Сьогодні можливе вдале завершення угоди та отримання великого прибутку. Головне правильно оцінювати всі ситуації, які сьогодні з вами трапляються, щоб уникнути помилок.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні можливі позитивні зміни у сфері особистих стосунків. На вас чекають нові знайомства, які можуть перерости в хорошу дружбу і навіть серйозні стосунки. Однак важливо перед цим розібратися та розв'язати всі питання з минулого, які раніше були відкладені убік.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Постарайтеся сьогодні завершити раніше розпочаті справи і доки не починайте нові. Приділіть увагу розв'язанню фінансових питань, прорахунків у цій справі не повинно бути. В особистому житті намітяться зміни, можна зустріти справжнє кохання. Якщо у вас є стосунки, проведіть вечір із коханою людиною. До речі, Риби — найбільш щасливий і щасливий знак липня.