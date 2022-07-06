Гороскоп на 6 июля: Близнецы закрутят новый роман, а Весам стоит избегать конфликтов

День будет напряженным для всех представителей зодиакального круга.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не все будет складываться для вас благоприятно в это время, поэтому сегодня вам придется приложить немало усилий, чтобы осуществить намеченные планы. Также не самыми приятными и удачными будут и новые знакомства. Пока лучше сторониться любых новых контактов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня для вас откроются новые перспективы для реализации своих идей, самовыражения. Поэтому сегодня как никогда лучшее время, чтобы начать воплощать в жизнь все свои идеи и планы. Рутинные дела и работа не будут в тягость, если вы будете подходить к делам с фантазией.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Отличный день, в течение которого у вас получится преуспеть во многих сферах. Многие проблемы могут быть решены, для этого вам не придется прикладывать так много усилий. Не исключено начало любовного романа, порадуют новые встречи и знакомства с интересными людьми. Отметим, что Близнецы — один из самых болтливых знаков Зодиака.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам сегодня будет очень тяжело сосредоточиться, так как вам доверят очень важное дело. Однако не стоит переживать, вы сумеете со всем справиться. Более того, вам предоставится удачная возможность улучшить свое финансовое положение. Готовьтесь активно демонстрировать свои таланты и способности. Ранее сообщалось, что Раков очень легко затащить в ЗАГС.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня следует быстро и четко выполнять поставленные перед собой задачи, чтобы не упустить благоприятную возможность в бизнесе и на работе. Ваша активность будет не на высоте, впрочем, хорошее настроение у вас будет обеспечено. День будет удачным для саморазвития, изучения нового творческого развития.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня появятся новые хлопоты, не исключено, что на ваши плечи лягут дополнительные обязанности. Хорошо подумайте обо всем, что вам нужно сделать и попытайтесь выполнять все последовательно. После напряженного дня звезды рекомендуют вам расслабиться и хорошенько отдохнуть.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В течение дня будьте готовы к любым испытаниям, предстоит преодолевать временные трудности. Избегайте конфликтов с людьми из вашего окружения и не слишком критикуйте их. Избегайте любых физических нагрузок — они могут плохо отразиться на вашем самочувствии.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День неблагоприятный для начала новых дел и проектов, и чреват трудностями в отношениях, поэтому сегодня лучше никуда не спешить и во всем проявлять осторожность, особенно принимая важные решения. Вечер принесет душевное спокойствие тем, у кого был напряженный день.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Этот день подходит для планирования, также не исключены новые знакомства. Сейчас важно не упустить удачный момент, чтобы начать действовать и воплощать в жизнь намеченные планы. В любой ситуации сохраняйте спокойствие и самообладание. Вечер можно посвятить отдыху.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Для вас наступает удачное время, чтобы воплощать в жизнь все свои идеи. Сегодня возможно удачное завершение сделки и получение большой прибыли. Главное правильно оценивать все ситуации, которые сегодня с вами случаются, чтобы избежать непростительных ошибок.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вероятны позитивные перемены в сфере личных отношений. Вас ждут новые знакомства, которые могут перерасти в хорошую дружбу и даже в серьезные отношения. Однако важно перед этим разобраться и решить все вопросы из прошлого, которые ранее были отложены в сторону.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Постарайтесь сегодня завершить ранее начатые дела и пока не начинайте новые. Уделите внимание решению финансовых вопросов, просчетов в этом деле быть не должно. В личной жизни наметятся перемены, можно встретить настоящую любовь. Если у вас есть отношения, проведите вечер с любимым человеком. Кстати, Рыбы – самый удачливый и счастливый знак июля.