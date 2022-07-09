Гороскоп на 9 липня: Левам не можна упускати можливості, а Дівам — бути на самоті

Ця субота категорично не підходить для неробства та кардинальних життєвих змін

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У такі дні Овнам важливо уникати фальшивих емоцій, брехні та вдавання. Сьогодні вони можуть пережити важкі моменти у стосунках із коханою людиною. Намагайтеся говорити з партнером щиро. Тільки з великою любов’ю та терпінням важкі часи будуть подолані.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні важливо добиватися поставленої мети за допомогою працьовитості. Також Тельці відчують необхідність провести кілька хвилин на самоті зі своїми думками. У складних ситуаціях астрологи радять прислухатися до внутрішнього голосу. У задуманих справах на допомогу прийде удача. Додамо, що в липні одинокі Тельці мають всі шанси закохатися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюки зможуть почати спрямовувати думки у потрібне русло та продовжити свою улюблену повсякденну діяльність. Однак, натрапляючи на невидимий кордон, астрологи радять Близнюкам аналізувати причини невдач. Зірки і планети зроблять вас успішнішими в коханні.

Рак (22 червня — 22 липня)

Перш ніж сьогодні Раками опанують ревнощі, спробуйте проаналізувати проблему зі спокоєм та терпінням. Це стосується особистих стосунків. Останнє, що вам потрібно – це криза, коли для ревнощів немає адекватних причин. Вечір ідеально підходить для шопінгу. Раніше повідомлялося, що Раків дуже легко затягти до РАГСу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні Леви відкриють для себе секрет, який відомий багатьом – не добре упускати можливості. Це стосується як професійного життя, так і кохання. Астрологи радять Левам не боятися освідчуватися та виявляти більше ініціативи у стосунках. Не заглядайте сьогодні далеко вперед.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні Діви захочуть побути на самоті. Астрологи попереджають: буде не вдалий момент для цього. Цієї суботи варто присвятити неквапливому виконанню списку важливих справ, який вже є. Намагайтеся виконувати всі пункти з людьми, яким ви найбільше довіряєте.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Деякі новини, втома від роботи змусить вас більше думати про себе. Можливо, сьогодні повернуться старі проблеми, про які ви успішно забули. Терези можуть відновити свою емоційну рівновагу, гуляючи на свіжому повітрі. День також підходить для покупок. Додамо, що в липні Терезів чекають професійні успіхи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні погані думки та спогади відійдуть на другий план і не залишать сліду у вашій душі. Однак будьте обережні, тому що ви можете випадково розкрити секрет, довірений кимось вам днями. У тих, чия робота не пов’язана з творчою діяльністю, можуть статися проблиски геніальності.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У Стрільців ця субота буде тихою, сповненою посмішок. День підходить для фізичного поновлення. Намагайтеся тримати в секреті чужі таємниці — сьогодні важливо зберігати самовладання в будь-якій дискусії. Свої ідеї також потрібно тримати в таємниці, щоб у майбутньому досягти успіху.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Не найкращі шанси у Козорогів сьогодні досягти виконання всього задуманого. Варто оточувати себе людьми, які підвищують бойовий дух, дають упевненість. Є ймовірність, що цієї суботи вам доведеться скасувати ваші плани через надзвичайну ситуацію. Гарний день для роботи по дому.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні Водоліям важливо виключити із кола спілкування токсичних людей. Якщо ви самотні, не відмовляйтеся від запрошення з кимось провести час. Пройдіться на свіжому повітрі, є шанс, що ви зустрінете саме ту людину, яку та довго шукали. Сьогодні буде зроблено важливий та несподіваний крок.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні ви або зміцните ваші тривалі стосунки, або почнете нові, або оголосите, що переїжджаєте до іншого місця. Однак астрологи попереджають: якщо ви не впевнені, що вам потрібні кардинальні зміни, не ухвалюйте радикальних рішень. Не варто втрачати пильність ні на мить.