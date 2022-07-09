Гороскоп на 9 июля: Львам нельзя упускать возможности, а Девам - быть в уединении

Эта суббота категорически не подходит для безделья и кардинальных жизненных перемен

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В такие дни Овнам важно избегать фальшивых эмоций, лжи и притворства. Сегодня они могут пережить трудные моменты в отношениях с любимым человеком. Старайтесь говорить с партнером искренне. Только с большой любовью и терпением тяжелые времена будут преодолены.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня важно добиваться поставленных целей посредством трудолюбия. Также Тельцы почувствуют необходимость провести несколько минут в одиночестве со своими мыслями. В сложных ситуациях астрологи рекомендуют прислушиваться к внутреннему голосу. В задуманных делах на помощь придет удача. Добавим, что в июле у одиноких Тельцов есть все шансы влюбиться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецы смогут начать направлять мысли в нужное русло и продолжить свою любимую повседневную деятельность. Однако, наталкиваясь на невидимую границу, астрологи советуют Близнецам анализировать причины неудач. Звезды и планеты сделают вас более успешными в любви.

Рак (22 июня — 22 июля)

Прежде чем сегодня Раками завладеет ревность, попробуйте проанализировать проблему со спокойствием и терпением. Это касается личных отношений. Последнее, что вам нужно – это кризис, когда для ревности нет адекватных причин. Вечер идеально подходит для шопинга. Ранее сообщалось, что Раков очень легко затащить в ЗАГС.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня Львы откроют для себя секрет, который известен многим – не хорошо упускать возможности. Это касается как профессиональной жизни, так и в любви. Астрологи советуют Львам не бояться признаваться и проявлять больше инициативы в отношениях. Не заглядывайте сегодня далеко вперед.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня Девы захотят побыть в одиночестве. Астрологи предупреждают: будет не самый удачный момент для этого. Эту субботу стоит посвятить неторопливому выполнению списка важных дел, который уже имеется. Постарайтесь выполнять все пункты с людьми, которым вы больше всего доверяете.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Некоторые новости, усталость от работы заставит вас больше думать о себе. Возможно, что сегодня вернутся старые проблемы, о которых вы успешно забыли. Весы могут восстановить свое эмоциональное равновесие, гуляя на свежем воздухе. День также подходит для покупок. Добавим, что в июле Весов ждут профессиональные успехи.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня плохие мысли и воспоминания отойдут на второй план и не оставят следа в вашей душе. Однако будьте осторожны, так как вы можете случайно раскрыть секрет, вверенный кем-то вам на днях. У тех, чья работа не связана с творческой деятельностью, могут случиться проблески гениальности.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов эта суббота будет тихой, полной улыбок. День подходит для физического обновления. Постарайтесь держать в секрете чужие тайны — сегодня важно сохранять самообладание в любой дискуссии. Свои идеи также нужно держать в тайне, чтобы в будущем достичь успеха.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не самые лучшие шансы у Козерогов сегодня добиться выполнения всего задуманного. Стоит окружать себя людьми, которые повышают боевой дух, дают уверенность. Есть вероятность, что в эту субботу вам придется отменить ваши планы из-за чрезвычайной ситуации. Хороший день для работы по дому.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня Водолеям важно исключить из круга общения токсичных людей. Если вы одиноки, не отказывайтесь от приглашения с кем-нибудь провести время. Пройдитесь на свежем воздухе, есть шанс, что вы встретите именно того человека, которого та долго искали. Сегодня будет сделан важный и неожиданный шаг.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня вы или укрепите ваши длительные отношения, либо начнете новые, либо объявите, что переезжаете в другое место. Однако астрологи предупреждают: если вы не уверены, что вам нужны кардинальные перемены, не принимайте радикальных решений. Не стоит терять бдительность ни на миг.