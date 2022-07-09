Астролог розповів, коли ЗСУ перейдуть у контрнаступ

Незабаром окупантів на українських територіях не буде.

Становище планет та зірок, яке з 5 липня змінилося через спад активності планети війни Марса, активно впливає і на події в Україні. Відомий астролог Влад Росс розповів, що в цей період українці мають усі шанси "вибити" російських окупантів за межі наших кордонів.

Про це Росс розповів виданню " УНІАН ". Астролог вважає, що вже до кінця літа ЗСУ перейдуть у контрнаступ і зможуть "вигнати" росіян із нашої країни.

"У серпні буде затемнення, тому одразу після 1 серпня розпочнеться контрнаступ. А у жовтні-листопаді Збройні сили України просто поженуть російських окупантів до їхніх кордонів", — зазначив Влад Росс.

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Також астролог додав, що у листопаді складатиметься сприятливий період для мирних переговорів. Якщо їх розпочати у цей період, то складуться вони досить вдало.

Нагадаємо, рунолог озвучив прогноз для Херсона, який тимчасово перебуває під окупацією. Прогноз звучить обнадійливо.

Раніше "Телеграф" писав, що ведичний астролог Ігор Нехаєв висловився про можливий розвиток воєнних подій в Україні. За його словами, найбільший вплив на перебіг бойових дій має "планета війни" Марс.