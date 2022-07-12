Гороскоп на 12 липня: Тельцям варто утриматися від витрат, а Ракам — бути терплячими з близькими

Цей вівторок підходить для командної роботи та прогулянок на свіжому повітрі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього дня Овнів може очікувати фінансовий успіх. Ви можете отримати бонус, підвищення зарплати чи просування по службі. Усі важливі рішення сьогодні слід приймати поодинці. У другій половині дня ви можете отримати подарунок від коханої людини.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього вівторка негативна енергія нічних світил може вдарити по вашому гаманцю, тому краще сьогодні утриматися від витрат. Варто бути уважнішим, якщо вам потрібно підписати важливий контракт, перевірте кожну деталь. Поради навколишніх можуть порушити плани. Додамо, що в липні одинокі Тельці мають всі шанси закохатися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюків може очікувати велике навантаження, стреси та складні ситуації. Разом з цим ви можете отримати хороші новини у вигляді росту зарплати в найближчому майбутньому. Подумайте про те, щоб ви хотіли влаштувати для своїх близьких якийсь захід вдома. Швидше за все вас підтримають.

Рак (22 червня — 22 липня)

Прагніть правильно планувати час, більше перебувати на свіжому повітрі. Будьте спокійними та терплячими, коли близькі люди попросять вашої поради. Відкладіть на потім усі домашні справи, якщо на них немає часу. Ті, хто в пошуку другої половинки, можуть зустріти її в несподіваному місці. Раніше повідомлялося, що Раків дуже легко затягти до РАГСу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Навколо багато заздрісників. Астрологи не рекомендують Левам переходити дорогу навколишнім, оскільки цього дня вони можуть бути дуже мстивими та злопам’ятними. Сьогодні варто працювати над впевненістю у собі. Успіх на вашому боці, але не варто сидіти без діла і чекати біля моря погоди.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей вівторок наповнений енергією розвитку та росту. Намагайтеся сьогодні не порівнювати себе з іншими, бо це принесе вам лише стрес. Найдієвіший спосіб підтримати внутрішній настрій – свіже повітря. День не підходить для покупок та іншої фінансової активності.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Намагайтеся не закриватися від людей. Представники цього знаку Зодіаку відкриють переваги роботи в команді. Ініціативним Терезам обіцяється великий успіх. Такий самий підхід допоможе вам і в любовній сфері. Щастя чекає на вас вдома цього дня, так що після роботи скоріше повертайтеся до своїх близьких. Додамо, що в липні Терезів чекають фінансові поліпшення.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День чудово підходить для покупок, фінансових вливань. Представники Скорпіона будуть відчувати сьогодні багато негативних почуттів, викликаних людиною, з якою склалися не дуже добрі стосунки. Для відновлення емоційної рівноваги варто прогулятися на природі.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День принесе багато хвилювань, тому астрологи рекомендують Стрільцям бути гнучкішими у пошуках потрібних підходів до різних ситуацій. Сьогодні ви можете втратити себе у своїх думках, якщо почнете надто глибоко копатися у своїй голові. Вечір чудово підійде для зміни обстановки.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні потрібно мріяти про подорожі, загадувати та планувати нові шляхи. Намагайтеся цього вівторка робити все те, що приносить вам радість. У роботі бажано уникати недбалості, не ділитися планами з навколишніми. День підходить для зміни зовнішнього вигляду, пошуку нового хобі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні астрологи рекомендують Водоліям підходити до будь-якої справи на роботі з максимальною відповідальністю. Доки ви готові робити все для блага команди, особистий успіх буде відзначений різними преміями. Сьогодні варто позбавитися деструктивних думок, спрямувавши енергію в мирне русло.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У Риб сьогодні буде не найкращий настрій. Можливо, це через втому. Сприятливі тенденції намічаються у сфері грошей. Другу половину дня краще відвести медитації чи іншим духовним практикам. Сьогодні Рибам конче необхідно чесно висловлювати свої почуття.