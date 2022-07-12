Гороскоп на 12 июля: Тельцам стоит воздержаться от трат, а Ракам - быть терпеливее с близкими

Этот вторник подходит для командной работы и прогулок на свежем воздухе

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день Овнов может ожидать финансовый успех. Вы можете получить бонус, повышение зарплаты или продвижение по службе. Все важные решения сегодня следует принимать в одиночку. Во второй половине дня вы можете получить подарок от любимого человека.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот вторник негативная энергия ночных светил может ударить по вашему кошельку, так что лучше сегодня воздержаться от трат. Стоит быть внимательнее, если вам нужно подписать важный контракт, проверьте каждую деталь. Советы окружающих могут нарушить планы. Добавим, что в июле у одиноких Тельцов есть все шансы влюбиться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецов может ожидать большая нагрузка, стрессы и сложные ситуации. Вместе с этим, вы можете получить хорошие новости в виде роста зарплаты в ближайшем будущем. Подумайте о том, чтобы вы хотели устроить для своих близких какое-нибудь мероприятие в доме. Скорее всего, вас поддержат.

Рак (22 июня — 22 июля)

Старайтесь правильно планировать время, больше находиться на свежем воздухе. Будьте спокойными и терпеливыми, когда близкие люди попросят вашего совета. Отложите на потом все дела по дому, если на них нет времени. Те, кто в поиске второй половинки, могут встретить ее в неожиданном месте. Ранее сообщалось, что Раков очень легко затащить в ЗАГС.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вокруг много завистников. Астрологи не рекомендуют Львам переходить дорогу окружающим, так как в этот день они могут быть очень мстительными и злопамятными. Сегодня стоит работать над уверенностью в себе. Удача на вашей стороне, но не стоит сидеть без дела и ждать у моря погоды.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот вторник наполнен энергией развития и роста. Старайтесь сегодня не сравнивать себя с другими, потому что это принесет вам только стресс. Самый действенный способ поддержать внутренний настрой и хорошее настроение — свежий воздух. День не подходит для покупок и прочей финансовой активности.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Старайтесь не закрываться от людей. Представители этого знака Зодиака откроют сегодня преимущества работы в команде. Инициативным Весам сулит большая удача. Точно такой же подход поможет вам и в любовной сфере. Счастье ждет вас дома в этот день, так что после работы поскорей возвращайтесь к своим близким. Добавим, что в июле Весов ждут финансовые улучшения.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День прекрасно подходит для покупок, финансовых вложений. Представители Скорпиона будут испытывать сегодня много негативных чувств, вызванных человеком, с которым сложились не очень хорошие отношения. Для восстановления эмоционального равновесия, стоит прогуляться на природе.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День принесет много волнений, поэтому астрологи рекомендуют Стрельцам быть гибче в поисках нужных подходов к различным ситуациям. Сегодня вы можете потерять себя в своих мыслях, если начнете слишком глубоко копаться в своей голове. Вечер прекрасно подойдет для смены обстановки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня нужно мечтать о путешествиях, загадывать и планировать новые пути. Старайтесь в этот вторник делать все то, что доставляет вам радость. В работе желательно избегать халатности, не делиться планами с окружающими. День подходит для смены внешнего вида, поиска нового хобби.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня астрологи рекомендуют Водолеям подходить к любому делу на работе с максимальной ответственностью. До тех пор, пока вы готовы делать все для блага команды, личный успех будет отмечен разными премиями. Сегодня стоит избавиться от деструктивных мыслей, направив энергию в мирное русло.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

У Рыб сегодня будет не лучшее настроение. Возможно, это из-за усталости. Благоприятные тенденции намечаются в сфере денег. Вторую половину дня лучше отвести медитации или другим духовным практикам. Сегодня Рыбам крайне необходимо честно выражать свои чувства.