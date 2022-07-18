Гороскоп на 18 липня: Рибам варто бути обережнішими з друзями, а Левам — уникати прийняття важливих рішень

День ідеально підходить для романтики та творчої діяльності

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Нічні світила допоможуть у цей день Овнам отримати нові знання та досвід, а також адаптуватися до нових умов. Не відкидайте сьогодні різні пропозиції, щоб не упустити для себе щось нове та корисне. Вечір краще провести у компанії родичів чи другої половинки. А ви знали, що Овни — найзліший знак Зодіаку?

Телець (21 квітня — 21 травня)

Початок цього понеділка астрологи рекомендують провести у справах. Нічні світила просять Тельців прислухатися до своєї інтуїції, особливо коли йдеться про проблеми в емоційній сфері. У другій половині дня старайтеся звертати увагу на бажання та прохання рідних.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам астрологи рекомендують не аналізувати події, які відбудуться цього понеділка. Це ідеальний день для вивчення мов, поїздок, зміни обстановки. Не варто переносити виконання обов’язків на вечір. Корисною буде у другій половині дня зміна іміджу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей понеділок буде сприятливим у плані кохання. Сьогодні можна розслабитися і насолоджуйтесь своїм дозвіллям з коханою людиною. Намагайтеся уникати надмірностей: переїдання, фізичного та емоційного навантаження. Також Ракам краще відмовитись сьогодні від усіх технологій.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні Леви повинні уникати ухвалення важливих рішень. Астрологи відзначають дисгармонію між нічними світилами, тому не варто різко реагувати на критику та зауваження, особливо у бізнесі та на роботі. Будьте чесні з собою і робіть те, що вважаєте найкращим для себе.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У коханні варто трохи зменшити оберти. Сьогодні намагайтеся не приховувати свої почуття від навколишніх, чесно говоріть, що ви думаєте. Деяким сьогодні зірки та планети можуть піднести перевірку на міцність. Якщо хтось пропонуватиме допомогу, намагайтеся від неї не відмовлятися. Додамо, що цього літа у Дів відбудуться події, які позитивно позначаться на їхній кар’єрі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи радять Терезам провести більше часу на свіжому повітрі, щоб збалансувати свій психічний та фізичний стан. Цей понеділок можна присвятити догляду за собою, зміні зовнішності. Не бійтеся відкрити свою душу коханій людині, а якщо ви самотні — сьогодні ви отримаєте чудовий шанс закохатися.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонів сьогодні чекає день, який запустить низку змін та нових відкриттів. Постарайтеся добре подумати про те, чого ви хочете від життя, та скористайтеся сприятливими моментами. Представники цього знаку Зодіаку мають уникати імпульсних дій.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цього понеділка Стрільці мають змінити плани на найближче майбутнє. Рішення, прийняті сьогодні, можуть вплинути на ваше професійне чи особисте життя. Хорошими вони будуть чи поганими, залежить від внутрішнього настрою, думок та загальної енергетики. Відомо, що Стрілець — один із найневгамовніших знаків Зодіаку.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні представники Козорога почуватимуться відданими у коханні. Насолоджуйтесь часом, проведеним з коханою людиною. Астрологи рекомендують залишатися собою і не змінювати планів на сьогодні. Самотнім Козорогам варто не упускати знаки уваги від дуже привабливої людини.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водолії сьогодні оповиті мріями, далекими від думок про важливі справи. Це дуже сприятливий день для роботи, творчого прогресу та для грошових витрат. Намагайтеся насолодитися творчістю, вона сьогодні на максимумі. Ви маєте всі шанси на успіх.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні Риби не повинні довіряти порадам деяких друзів. Астрологи рекомендують критичніше ставитися до людей у вашому близькому оточенні. Вечір чудово підійде Рибам для усамітнення, спокійного відпочинку, перегляду фільмів та читання книг. Намагайтеся знизити витрати скрізь, де це можливо.