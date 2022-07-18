Гороскоп на 18 июля: Рыбам стоит быть осторожнее с друзьями, а Львам - избегать принятия важных решений

День идеально подходит для романтики и творческой деятельности

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Ночные светила помогут в этот день Овнам в получении новых знаний и опыта, а также в адаптации к новым условиям. Не отвергайте сегодня разные предложения, чтобы не упустить для себя что-то новое и полезное. Вечер лучше провести в компании родственников или второй половинки. А вы знали, что Овны — самый злой знак Зодиака?

Телец (21 апреля — 21 мая)

Начало этого понедельника астрологи рекомендуют провести в делах. Ночные светила просят Тельцов прислушиваться к своей интуиции, особенно когда речь идет о проблемах в эмоциональной сфере. Во второй половине дня старайтесь обращать внимание на желания и просьбы родных.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам астрологи рекомендуют не анализировать события, которые произойдут в этот понедельник. Это идеальный день для изучения языков, поездок, смены обстановки. Не стоит переносить выполнение обязанностей на вечер. Полезным будет во второй половине дня смена имиджа.

Рак (22 июня — 22 июля)

Нынешний понедельник будет благоприятен в плане любви. Сегодня можно расслабиться и наслаждайтесь своим досугом с любимым человеком. Старайтесь избегать излишеств: переедания, физической и эмоциональной перегрузки. Также Ракам лучше отказаться сегодня от всех технологий.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня Львы должны избегать принятия важных решений. Астрологи отмечают дисгармонию между ночными светилами, поэтому не стоит резко реагировать на критику и замечания, особенно в бизнесе и на работе. Будьте честны с собой и делайте то, что считаете самым лучшим для себя.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В любви стоит немного сбавить обороты. Сегодня старайтесь не скрывать свои чувства от окружающих, говорите честно, что вы думаете. Некоторым сегодня звезды и планеты могут преподнести проверку на прочность. Если кто-то будет предлагать помощь, старайтесь от нее не отказываться. Добавим, что этим летом у Дев произойдут события, которые положительно скажутся на их карьере.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи советуют Весам провести больше времени на свежем воздухе, чтобы сбалансировать свое психическое и физическое состояние. Этот понедельник можно посвятить уходу за собой, изменению внешности. Не бойтесь открыть свою душу любимому человеку, а если вы одиноки — сегодня вы получите отличный шанс влюбиться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионов сегодня ждет день, который запустит череду перемен и новых открытий. Постарайтесь хорошо подумать о том, чего вы хотите от жизни, и воспользуйтесь благоприятными моментами. Представители этого знака Зодиака должны избегать импульсивных действий.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот понедельник Стрельцам предстоит изменить планы на ближайшее будущее. Решения, принятые сегодня, могут повлиять на вашу профессиональную или личную жизнь. Хорошими они будут или плохими, зависит от внутреннего настроя, мыслей и общей энергетики. Известно, что Стрелец — один из самых неугомонных знаков Зодиака.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня представители Козерога будут чувствовать себя преданными в любви. Наслаждайтесь временем, проведенным с любимым человеком. Астрологи рекомендуют оставаться собой и не изменять планов на сегодняшний день. Одиноким Козерогам стоит не упускать знаки внимания от очень привлекательного человека.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеи сегодня окутаны мечтами, далекими от мыслей о важных делах. Это очень благоприятный день для работы, творческого прогресса и для денежных трат. Постарайтесь насладиться творчеством, оно сегодня на максимуме. У вас есть все шансы на успех.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбы не должны доверять советам некоторых друзей. Астрологи рекомендуют более критично относиться к людям в вашем близком окружении. Вечер прекрасно подойдет Рыбам для уединения, спокойного отдыха, просмотра фильмов и чтения книг. Постарайтесь снизить расходы везде, где это возможно.