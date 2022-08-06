Гороскоп на 6 серпня: Левам треба бути уважними, а Водоліям не завадить стриманість

День сприятливий для реалізації ідей, проте можуть відбуватися дрібні непорозуміння та безглузді ситуації.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього дня використовуйте будь-яку нагоду збагатити свій досвід новими враженнями. Імовірні цікаві знайомства, зустрічі та спілкування з новими людьми. Однак у цей період не будьте надто довірливими. Також у цей день слід активно працювати, виявляти свої професійні навички. Варто зазначити, що з дівчатами Овна варто бути дуже обережними, адже вони не вміють дружити.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День буде складний та суперечливий. Сьогодні буде важко зібратися з думками та визначитись у своїх прагненнях. Події можуть розвиватися так, що ви опинитеся перед вибором. Щоб уникнути неприємностей та проколів у справах, дійте в рамках встановлених правил.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей день буде вдалим для змін, зміни пріоритетів, самовдосконалення. При цьому не слід кидатися в крайнощі та експериментувати. У будь-яких спірних ситуаціях у цей час слід виявляти крайню обережність, важливо уникати конфліктів. Можна підбивати підсумки минулих днів та будувати плани на перспективу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий день для багатьох справ, спілкування, налагодження ділових контактів та нових знайомств. Сьогодні ви зумієте повною мірою проявити себе, заявити про свою життєву позицію та плани. У цей час прислухайтеся до порад з боку, не вперті у своїх судженнях і майте сміливість прийняти для себе поточний стан речей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цього дня Леви будуть схильні квапити події та діяти не завжди обдумано, чого у спірних ситуаціях слід уникати. Найкраще в роботі не відволікатися на дрібниці та сконцентрувати свої зусилля на важливих завданнях та цілях. Можливі неприємності через вашу розсіяність і неуважність.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні не вдасться уникнути проблем на роботі. Має бути звалити на свої плечі нові обов’язки або виконувати додаткову роботу. Зірки застерігають Дів від необачних вчинків, тому є сенс не метушитися та уникати поспішних висновків. Також у цей час можна приділити увагу своєму здоров’ю та зовнішньому вигляду. Додамо, що в серпні на Дів чекають любовні пригоди.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні ви будете сповнені енергії та готові вирішувати навіть найскладніші питання, зваливши вантаж відповідальності на свої плечі. На допомогу з боку особливо не розраховуйте. При прийнятті рішень дійте самостійно, спираючись на власну думку та досвід. Також ви знайдете нові джерела прибутку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні уникайте спокус та суперечок, які вам зовсім ні до чого. При цьому не сидіть склавши руки, робіть щось корисне, проявляйте ініціативу на роботі. Крім всього стежте за своїм здоров’ям, не нехтуйте правильним харчуванням, знайдіть час для відпочинку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Зірки радять Стрільцям сміливо братися за нові справи, які у перспективі можуть принести непоганий прибуток. При цьому рекомендується діяти з огляду на досвід минулих днів з огляду на свої можливості. Також краще відмовитися від прийняття поспішних рішень та уникати будь-якого ризику у фінансовій сфері.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні прагнете не напартачити і не наробити дурниць, намагайтеся не гарячкувати і уникайте спірних ситуацій. Загалом сьогодні краще сконцентрувати свою увагу на рутинних побутових справах. Інакше ви ризикуєте наламати дров через свою імпульсивність та нестриманість.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні підвищиться ймовірність розбіжностей, яких може призвести ваша власна непоступливість. Протягом дня очікуються зустрічі та поїздки, можуть виникнути питання, які будуть пов’язані з роботою та бізнесом. Не завадить стриманість у фінансових питаннях. Не всі витрати будуть обґрунтовані. Додамо, що Водоліям на початку серпня посміхнеться успіх у фінансовій сфері.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День матиме подвійний характер, тому не чекайте на ідеальний розвиток подій у цей період. Важливо не упустити сприятливі можливості і скористатися перспективами, що відкрилися перед вами. Також день сприятливий для нових знайомств та захоплень. Вас можуть запросити на романтичне побачення.