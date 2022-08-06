Гороскоп на 6 августа: Львам нужно быть внимательными, а Водолеям не помешает сдержанность

День благоприятный для реализации идей, однако могут происходить мелкие недоразумения и нелепые ситуации.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 августа в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день используйте любую возможность обогатить свой опыт новыми впечатлениями. Вероятны интересные знакомства, встречи и общение с новыми людьми. Однако в этот период не будьте слишком доверчивыми. Также в этот день следует активно работать, проявлять свои профессиональные навыки. Стоит отметить, что с девушками Овнами стоит быть предельно осторожными, ведь они не умеют дружить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День будет сложный и противоречивый. Сегодня будет трудно собраться с мыслями и определиться в своих стремлениях. События могут развиваться так, что вы окажетесь перед выбором. Чтобы избежать неприятностей и проколов в делах, действуйте в рамках установленных правил.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот день будет удачным для перемен, смены приоритетов, самосовершенствования. При этом не следует бросаться в крайности и экспериментировать. В любых спорных ситуациях в это время следует проявлять крайнюю осторожность, важно избегать конфликтов. Можно подводить итоги прошедших дней и строить планы на перспективу.

Рак (22 июня — 22 июля)

Благоприятный день для многих дел, общения, налаживания деловых контактов и новых знакомств. Сегодня вы сумеете в полной мере проявить себя, заявить о своей жизненной позиции и планах. В это время прислушивайтесь к советам со стороны, не упрямствуйте в своих суждениях и имейте смелость принять для себя текущее положение вещей.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день Львы будут склонны торопить события и действовать не всегда обдуманно, чего в спорных ситуациях следует избегать. Лучше всего в работе не отвлекаться на мелочи и сконцентрировать свои усилия на важных задачах и целях. Возможны неприятности из-за вашей рассеянности и невнимательности.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня не удастся избежать проблем на работе. Предстоит взвалить на свои плечи новые обязанности или выполнять дополнительную работу. Звезды предостерегают Дев от опрометчивых поступков, поэтому есть смысл не суетиться и избегать поспешных выводов. Также в это время можно уделить внимание своему здоровью и внешнему виду. Добавим, что в августе Дев ждут любовные приключения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вы будете полны энергии и готовы решать даже самые сложные вопросы, взвалив груз ответственности на свои плечи. На помощь со стороны особо не рассчитывайте. При принятии решений действуйте самостоятельно, опираясь на собственное мнение и опыт. Также вы найдете новые источники дохода.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня избегайте соблазнов и споров, которые вам совершенно ни к чему. При этом не сидите сложа руки, делайте что-то полезное, проявляйте инициативу на работе. Помимо всего следите за своим здоровьем, не пренебрегайте правильным питанием, найдите время для отдыха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам смело браться за новые дела, которые в перспективе могут принести неплохую прибыль. При этом рекомендуется действовать с оглядкой на опыт прошлых дней, учитывая свои возможности. Также лучше отказаться от принятия поспешных решений и избегать любого риска в финансовой сфере.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня стремитесь не напортачить и не наделать глупостей, старайтесь не горячиться и избегайте спорных ситуаций. В общем, сегодня лучше сконцентрировать свое внимание на рутинных бытовых делах. Иначе вы рискуете наломать дров из-за своей импульсивности и несдержанности.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня повысится вероятность разногласий, к которым может привести ваша собственная неуступчивость. В течение дня предстоят встречи и поездки, могут возникнуть вопросы, которые будут связаны с работой и бизнесом. Не помешает сдержанность в финансовых вопросах. Не все траты будут обоснованными. Добавим, что Водолеям в начале августа улыбнется успех в финансовой сфере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День будет иметь двойственный характер, поэтому не ожидайте идеального развития событий в этот период. Важно не упустить благоприятные возможности и воспользоваться открывшимися перед вами перспективами. Также день благоприятен для новых знакомств и увлечений. Вас могут пригласить на романтическое свидание.