Гороскоп на 7 серпня: Близнюкам не варто приймати все близько до серця, а Ракам — йти на ризик

Сьогодні ви будете сповнені енергії та рішучості подолати будь-які перепони на своєму шляху.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Гороскоп радить Овну відпочити та набратися сил. Ви, отже, ґрунтовно попрацювали за минулий тиждень, треба міру знати. У цей час ви зможете робити правильні висновки, всебічно аналізувати ситуацію. Амурні справи поки відсуньте вбік, нехай все йде своєю чергою. Варто зазначити, що з дівчатами Овна варто бути дуже обережними, адже вони не вміють дружити.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День привнесе у ваше життя зміни на краще. Сьогодні можна виявляти ініціативу у справах, розпочинати роботу над новими проєктами. Зовсім несподівано вам можуть подарувати, здивувати сюрпризами. Можуть виникнути проблеми любовнім фронті. Стримуйте емоції, не давайте волі почуттям.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День надасть вам безліч можливостей для плідної співпраці та контактів. Ваші ініціативність та впевненість залучать на ваш бік нових прихильників. Можливі нервові навантаження, якщо переживатимете за все поспіль. Не варто брати все близько до серця.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні на Рака чекає день яскравих перспектив. Причому, у найрізноманітніших напрямках. Є ймовірність, що життя круто зміниться на краще. Але в жодному разі не ризикуйте і не влазьте у авантюрні підприємства. В особистому житті також з’явиться шанс багато чого змінити на краще.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні ви будете сповнені рішучості діяти, що допоможе вам легко подолати будь-які перепони. З’явиться можливість вирішити якісь важливі особисті чи сімейні проблеми. Вдало складуться далекі подорожі, якщо вони розплановані до дрібниць. Обов’язково дослухайтеся до своєї інтуїції.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не варто займатись роботою, для цього є інші дні. Сьогодні краще вдихнути свіжого повітря, порадіти дрібницям та отримати задоволення від того, що ви раніше не помічали. У цей період дійте самостійно, ви здатні багато на що, але не варто братися за свідомо складні та невдалі справи. Додамо, що в серпні на Дів чекають любовні пригоди.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні на вас чекають приємні зустрічі та романтичні знайомства, ви зможете справити найкраще враження на ваших партнерів. З грошима акуратніше, краще економити, ніж витрачати. У суперечки теж не залазьте, вас можуть спровокувати на конфлікт. Уважніше поставтеся до свого здоров’я.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Протягом дня розв'язуйте фінансові питання, заздалегідь визначайте статтю видатків на найближчий час. Сьогодні будьте практичні і нічого не упускайте з уваги. Слідкуйте за тим, що кажете. Не варто висловлювати почуття надто бурхливо, навряд чи хтось це оцінить. Будьте тактовними, як ніколи.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні довіряйте своїм емоціям та почуттям, вірте у власні сили. У цей період зосередьтеся на найважливіших та перспективних справах. Уникайте надмірностей у всьому, дотримуйтесь розумної золотої середини. Вечір присвятіть відпочинку та близькій людині.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні Козерога краще нічого великого і дорого не купувати. Навіть якщо фінанси це дозволяють, все одно скасуйте похід магазинами. У цей час не дійте необачно, постарайтеся не зациклюватись на чомусь одному, шукайте різноманітність. Є можливість непогано провести час на природі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні ви будете налаштовані рішуче, все сперечатися, день пройде динамічно. Багато із запланованих питань зможуть бути реалізовані та втілені у життя. Проконтролюйте стан здоров’я, можлива легка застуда. Будьте обережні, адже вас можуть обдурити навіть ті, з ким ви давно та плідно співпрацюєте. Додамо, що Водоліям на початку серпня посміхнеться успіх у фінансовій сфері.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні спілкування з оточуючими вибудовуватиметься якнайкраще. У будь-якій справі вдасться досягти добрих результатів, в особистому житті не виключено нових романтичних захоплень. Можна вчитися, оновити гардероб і навіть вирушити у далеку дорогу. Будьте обережні, працюючи з гострими, гарячими та важкими предметами.