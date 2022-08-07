Гороскоп на 7 августа: Близнецам не стоит принимать все близко сердцу, а Ракам - идти на риск

Сегодня вы будете полны энергии и решительности преодолеть любые преграды на своем пути.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 августа в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Гороскоп советует Овну отдохнуть и набраться сил. Вы, итак, основательно потрудились за минувшую неделю, нужно меру знать. В этот период вы сможете делать правильные выводы, всесторонне анализировать ситуацию. Амурные дела пока отодвиньте в сторону, пусть все идет своим чередом. Стоит отметить, что с девушками Овнами стоит быть предельно осторожными, ведь они не умеют дружить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День привнесет в вашу жизнь перемены к лучшему. Сегодня можно проявлять инициативу в делах, начинать работу над новыми проектами. Совсем неожиданно вам могут преподнести подарки, удивить сюрпризами. Могут возникнуть проблемы на любовном фронте. Сдерживайте эмоции, не давайте воли чувствам.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День предоставит вам массу возможностей для плодотворного сотрудничества и контактов. Ваши инициативность и уверенность привлекут на вашу сторону новых сторонников. Возможны нервные перегрузки, если будете переживать за все подряд. Не стоит принимать все близко к сердцу.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Рака ждет день ярких перспектив. Причем, в самых разных направлениях. Есть вероятность, что жизнь круто изменится в лучшую сторону. Но ни в коем случае ни рискуйте и не влезайте в авантюрные предприятия. В личной жизни также появится шанс многое изменить к лучшему.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня вы будете полны решимости действовать, что поможет вам без труда преодолеть любые преграды. Появится возможность решить какие-то важные личные или семейные проблемы. Удачно сложатся дальние путешествия, если они распланированы до мелочей. Обязательно прислушивайтесь к своей интуиции.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не стоит заниматься работой, для этого есть другие дни. Сегодня лучше вдохнуть свежего воздуха, порадоваться мелочам и получить удовольствие от того, что вы раньше не замечали. В этот период действуйте самостоятельно, вы способны на многое, но не стоит браться за заведомо сложные и неудачные дела. Добавим, что в августе Дев ждут любовные приключения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вас ожидают приятные встречи и романтические знакомства, вы сможете произвести наилучшее впечатление на ваших партнеров. С деньгами аккуратнее, лучше экономить, чем тратить. В споры тоже не влезайте, вас могут спровоцировать на конфликт. Внимательнее отнеситесь к своему здоровью.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В течение дня решайте финансовые вопросы, заранее определяйте статью расходов на ближайшее время. Сегодня будьте практичны и ничего не упускайте из виду. Следите за тем, что говорите. Не стоит выражать чувства чересчур бурно, вряд ли это кто-то оценит. Будьте тактичны, как никогда.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня доверяйте своим эмоциям и чувствам, верьте в собственные силы. В этот период сосредоточьтесь на наиболее важных и перспективных делах. Избегайте излишеств во всем, придерживайтесь разумной золотой середины. Вечер посвятите отдыху и близкому человеку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Козерогу лучше ничего крупного и дорого не покупать. Даже если финансы это позволяют, все равно отмените поход по магазинам. В это время не действуйте опрометчиво, постарайтесь не зацикливаться на чем-то одном, ищите разнообразие. Есть вероятность неплохо провести время на природе.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вы будете настроены решительно, все будет спориться, день пройдет динамично. Многие из запланированных вопросов смогут быть реализованы и воплощены в жизнь. Проконтролируйте состояние здоровья, возможна легкая простуда. Будьте осторожны, ведь вас могут обмануть даже те, с кем вы давно и плодотворно сотрудничаете. Добавим, что Водолеям в начале августа улыбнется успех в финансовой сфере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня общение с окружающими будет выстраиваться наилучшим образом. В любом деле удастся достичь хороших результатов, в личной жизни не исключены новые романтические увлечения. Можно учиться, обновить гардероб и даже отправиться в дальнюю дорогу. Будьте осторожны, работая с острыми, горячими и тяжелыми предметами.