Гороскоп на 14 серпня: Тельцям варто стежити за своїми емоціями, а Скорпіонам — уникати фальші

В цю неділю у деяких представників гороскопа можливі спалахи негативу

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця неділя обіцяє Овнам блискучі фінансові результати, а також успіхи в кар’єрі. Річ у тім, що багато хто сьогодні буде повністю занурений у власні думки і сфокусований на своїх бажаннях. Досягти успіху допоможе звичка програвати в уяві сценарії майбутнього.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи радять Тельцям сьогодні стежити за своїми емоціями. У такі дні краще не "кип’ятитись" без причини, не відповідати негативом на негатив. Цього дня присвятіть себе пошукам другої половинки, романтики та нових, корисних знайомств. Також корисне спілкування із друзями.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Тенденції цієї неділі нерівні, у Близнюків можливі спалахи негативу. Організм сьогодні потребуватиме зміцнення. Для цього найкраще підійде легке фізичне навантаження. Яке саме – астрологи рекомендують вирішувати вам самим. Але найефективнішим буде те, що приносить задоволення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Ракам можна сміливо займатись вирішенням юридичних проблем, врегулюванням суперечок. Астрологи рекомендують цьому знаку Зодіаку звертати увагу на заборгованість та кредити. Важливо погасити хоча б частину, якщо є така можливість. У другій половині дня варто чекати на приємні сюрпризи. До речі, Ракам у серпні доведеться зустрічати несподіваних гостей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У любовних справах Левам важливо виявляти більше рішучості. У роботі та фінансовій сфері людям цього знака Зодіаку буде потрібна обережність та передбачливість. Сьогодні ідеальний день для вирішення юридичних проблем, отримання нових знань та примирення з навколишніми людьми.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Всім Дівам, у кого є друга половинка, доведеться зіткнутися з ревнощами коханої людини та її недовірою. Звісно, у цьому мало приємного, проте астрологи не радять цього дня відповідати негативом на провокації. Розслабитись людям цього знаку Зодіаку допоможе шопінг, спілкування з друзями. Додамо, що у серпні Дів чекають любовні пригоди.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи відзначають, що цієї неділі Терезам доведеться виконати багато "зайвої" роботи. Сьогодні події складуться так, що багато хто з кола знайомих звертатиметься з особистими проханнями. У зв’язку із цим власні справи людей цього знака Зодіаку можуть відійти на другий план.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Астрологи попереджають Скорпіонів уникати цієї неділі фальшивих почуттів і емоцій. Вони стануть найлютішим ворогом. Зірки позбавлять удачі всіх людей цього знаку Зодіаку, хто бреше та йде на обман заради наживи. Намагайтеся також адекватно сприймати критику на свою адресу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Астрологи рекомендують Стрільцям починати сьогоднішній день з позитиву та усмішок, щоб закінчити цю неділю не на мінорній ноті та серед аутсайдерів, а переможцями. Краще не братися за все одразу. Але й не найкращою ідеєю буде закинути все та здатися. Так ви точно зазнаєте невдачі.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Нічні світила у сильному дисонансі, тому багатьох Козорогів може накрити хвилею скептицизму. Астрологи відзначають, що ця неділя — не найкращий день для ризику, авантюр, дорогих покупок. Також експерти рекомендують сьогодні більше відпочивати, гуляти на свіжому повітрі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Зірки і планети в дуже гарному положенні стосовно Водоліїв. Сьогодні лунатиме приємний дзвін монет. Більшість коштів можуть забрати час і увагу. Астрологи відзначають, що в цей день також доведеться допомогти близьким фінансовою порадою. Зазначимо, що Водолій є найгеніальнішим знаком Зодіаку.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цієї неділі багато людей виявлять по відношенню до Риб байдужість. Звичайно, це може бути неприємно, проте астрологи радять розцінити це як привід присвятити трохи часу собі. Сприятливий день для особистих справ, шопінгу, оновлення гардероба.