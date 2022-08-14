Гороскоп на 14 августа: Тельцам стоит следить за своими эмоциями, а Скорпионам - избегать фальши

В это воскресенье у некоторых представителей гороскопа возможны вспышки негатива

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Это воскресенье обещает Овнам блистательные денежные результаты, а также успехи в карьере. Дело в том, что многие сегодня будут полностью погружены в собственные мысли и сфокусированы на своих желаниях. Добиться успеха поможет привычка проигрывать в воображении сценарии будущего.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи советуют Тельцам сегодня следить за своими эмоциями. В такие дни лучше не "кипятиться" без причины, не отвечать негативом на негатив. В этот день посвятите себя поискам второй половинки, романтике и новым, полезным знакомствам. Также полезно общение с друзьями.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Тенденции этого воскресенье неровные, у Близнецов возможны вспышки негатива. Организм сегодня будет нуждаться в укреплении. Для этого лучше всего подойдет легкая физическая нагрузка. Какая именно — астрологи рекомендуют решать вам самим. Но самым эффективным будет то, что приносит удовольствие.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Ракам можно смело заниматься решением юридических проблем, урегулированием споров. Астрологи рекомендуют этому знаку Зодиака обращать внимание на задолженности и кредиты. Важно погасить хотя бы часть из них, если есть такая возможность. Во второй половине дня стоит ожидать приятных сюрпризов. Кстати, Ракам в августе предстоит встречать нежданных гостей.

Лев (23 июля — 23 августа)

В любовных делах Львам важно проявлять больше решительности. В работе и финансовой сфере людям этого знака Зодиака потребуется осторожность и предусмотрительность. Сегодня идеальный день для решения юридических проблем, получения новых знаний и примирения с окружающими людьми.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Всем Девам, у кого есть вторая половинка, придется столкнуться с ревностью любимого человека и его недоверием. Конечно, в этом мало приятного, однако астрологи не советуют в этот день отвечать негативом на провокации. Расслабиться людям этого знака Зодиака поможет шопинг, общение с друзьями. Добавим, что в августе Дев ждут любовные приключения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи отмечают, что в это воскресенье Весам придется проделать много "лишней" работы. Сегодня события сложатся так, что многие из круга знакомых будут обращаться с личными просьбами. В связи с этим собственные дела людей этого знака Зодиака могут уйти на второй план.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Астрологи предупреждают Скорпионов избегать в это воскресенье фальшивых чувств и эмоций. Они станут злейшим врагом. Звезды лишат удачи всех людей этого знака Зодиака, кто лжет и идет на обман ради наживы. Старайтесь также адекватно воспринимать критику в свой адрес.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Астрологи рекомендуют Стрельцам начинать сегодняшний день с позитива и улыбок, чтобы закончить это воскресенье не на минорной ноте и в числе аутсайдеров, а победителями. Лучше не браться за все сразу. Но и не лучшей идеей будет забросить все и сдаться. Так вы точно потерпите неудачу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ночные светила в сильном диссонансе, поэтому многих Козерогов может накрыть волной скептицизма. Астрологи отмечают, что это воскресенье — не самый подходящий день для риска, авантюр, дорогостоящих покупок. Также эксперты рекомендуют сегодня побольше отдыхать, гулять на свежем воздухе.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Звезды и планеты в очень хорошем расположении по отношению к Водолеям. Сегодня будет раздаваться приятный звон монет. Большая часть денежных средств могут отнять время и внимание. Астрологи отмечают, что в этот день также предстоит помочь близким финансовым советом. Отметим, что Водолей являются самым гениальным знаком Зодиака.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В это воскресенье многие люди проявят по отношению к Рыбам равнодушие. Конечно, это может быть неприятно, однако астрологи советуют расценить это, как повод посвятить немного времени себе. Благоприятный день для личных дел, шопинга, обновления гардероба.